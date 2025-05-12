Bu yıl okullar ne zaman kapanacak ve yaz tatili bu sene ne zaman başlıyor sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılına ilişkin yaz tatili takvimini resmi olarak duyurdu. Yaz tatilinin Kurban Bayramı ile birleştirileceği iddiasını Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yalanlandı. Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamalarda 2025 yılı yaz tatilinin Kurban Bayramı tatili ile birleştirilmesinin hukuken mümkün olmadığını ve böyle bir planlamanın gündemlerinde olmadığını net bir şekilde ifade etti. Peki yaz tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak, hangi tarihte?