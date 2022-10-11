Okullar ne zaman kapacak? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminin MEB tarafından açıklanmasıyla birlikte okulların ara tatil ile Sömestr tarihi de belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatiller ne zaman?

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

Sömestr (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman kapanıyor?

12 Eylül tarihinde başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.