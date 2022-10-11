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Okullar ne zaman kapacak? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi yayımlandı. Okular 12 Eylül tarihinde açıldı. Milyonlarca öğreni okulların ders başı yapmasıyla birlikte yeni döneme başlamış oldu. Ortaöğretim ve lise öğrencileri yaz tatiline 16 Haziran 2023’te girecek. Yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri ne zaman?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman kapanıyor: Sömestr (ara tatil) tarihleri
​Okullar ne zaman kapacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminin MEB tarafından açıklanmasıyla birlikte okulların ara tatil ile Sömestr tarihi de belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatiller ne zaman?

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

Sömestr (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman kapanıyor?

12 Eylül tarihinde başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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