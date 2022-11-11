Özgün Okullar ne zaman kapacak? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi
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Okullar ne zaman kapacak? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi yayımlandı. Okular 12 Eylül tarihinde açıldı. Milyonlarca öğrenci ilk ara tatillerini 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında yapacak. Ortaöğretim ve lise öğrencileri yaz tatiline 16 Haziran 2023’te girecek. Yarıyıl tatili ve ara tatil tarihleri ne zaman? İşte 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarıyıl sömestr 15 tatil tarihi: İkinci ara tatil ne zaman, kaç gün? 2022 2023 MEB takvimi
Yarıyıl tatili tarihi: Okullar ne zaman tatil olacak?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminin MEB tarafından açıklanmasıyla birlikte okulların ara tatil ile Sömestr tarihi de belli oldu. Peki okullar ne zaman kapanacak? 2022-2023 ara tatil ne zaman başlayacak?

Ara tatiller ne zaman?

  • Milyonlarca öğrenci 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında birinci ara tatili yapacak. 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. İkinci ara tatil ise Ramazan Bayramı ile birleştirilecek.

Sömestr (yarıyıl tatili) ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

  • 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman kapanıyor?

  • 12 Eylül tarihinde başlayan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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