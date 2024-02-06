6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

HATAY'DA OKULLAR TATİL?

Hatay'da okullar tatil mi sorusunun cevabını Hatay Valiliği verdi. Hatay Valiliği, eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat 2024'te eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen asırların felaketinin yıl dönümü nedeniyle ilimiz genelinde 6 Şubat 2024 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"6 Şubat 2023'te ilimiz merkezli meydana gelen depremlerin yıl dönümü sebebiyle taziye ve mezarlık ziyaretleri, anma törenlerinden kaynaklı ilimiz genelinde trafik yoğunluğu yaşanacaktır. Buna ek olarak öğrenci taşımasında kullanılan servis araçları da fazladan bir trafik yoğunluğu oluşturacaktır. Bu sebeple ilimiz genelindeki resmi ve özel her kademedeki okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretime 6 Şubat 2024 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir."

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Adıyaman Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle anma programları düzenleneceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde düzenlenecek anma programı, vatandaşlarımız tarafından yapılacak kabristan ve taziye ziyaretleri dolayısıyla yoğunluk oluşabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 6 Şubat Salı günü bir gün eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, anma programları ve kabristan ziyaretlerine katılacak kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan personellerimize de her türlü kolaylık sağlanacaktır."

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da okullar tatil mi sorusunun cevabını Hatay Valiliği verdi. Hatay Valiliği, eğitim öğretime yarın ara verildiğini duyurdu.Gaziantep Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla il genelinde eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin yıl dönümü nedeniyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"11 ilimizi etkileyen ve asrın felaketi olarak kabul edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü nedeniyle Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde 06 Şubat 2024 Salı günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada eğitime il genelinde ara verilmesini kararlaştırdıklarını belirterek, "Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizdeki tatil kararımızı, sizlerden gelen yoğun talep ve depreme ilişkin anma faaliyetlerini yapabilmeniz için il geneli olarak güncelledik. Allah bir daha ülkemize bu acıyı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Özalp, Saray ve Murdaiye ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bugün için tatil edildi.