Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğünde depremin ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Okullar, yurtlar ve pansiyonlarımızda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Oktay "1-2 köy okulumuzla ilgili sıkıntı ulaştı bize. Gelen bilgiler itibarıyla okullarımız, yurtlarımız, pansiyonlarımız sapasağlam yerinde" diye konuştu.

Oktay depremin etkili olduğu illerde okulların ne kadar tatil edileceğiyle ilgili olarak da, "hasarın tespiti sonrasında 10 ilimizde okulların ne kadar süre ile tatil edileceğine ilişkin açıklama bugün ya da yarın yapılacak" dedi.

BAKAN ÖZER OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Bakan Özer: "Bugün itibarıyla eğitim öğretime Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis illerimizde 1 hafta ara vereceğiz."

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL OLDU?

Ankara ve İstanbul gibi öğrenci sayısının yüksek olduğu iller için yarın Meteoroloji hava durumu dikkate alınarak yeniden değerlendirme yapılması bekleniyor.

6 Şubat itibarıyla İstanbul ve Ankara'da okul öncesi (ana okulu-ana sınıfını) İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için tatil süresi 1 gün olarak açıklandı.

Bingöl, Muş, Elazığ, Siirt'te ise okullar Salı günü de kapalı olacak. Bunun yanı sıra Muş Valiliği'nden yapılan son açıklamada 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün ara verildiği açıklandı.

BİNGÖL

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak il merkezi ve tüm ilçelerimizdeki resmi/özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş ve gündüz bakımevlerinde 06-07.02.2023 Pazartesi ve Salı günleri eğitim öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde ise tatil 2 (iki) gün olacak.

MUŞ

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, elverişsiz hava şartları ile meteorolojik buzlanma, fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı yapıldığı belirtilerek, "5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü il genelinde eğitim öğretime 2 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir. Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 06-07 Şubat 2023 Pazartesi ve Salı günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür" denildi.

ELAZIĞ

Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında saat 17.00'da toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi Kurulunda alınan kararla ilk ve orta dereceli okulların 6-7 Şubat tarihleri arasında 2 gün tatil edilmesi kararı alındı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde (ilçeler dahil) tatilin 2 gün uzatılmasına karar verdik. Bu arada engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

BURDUR

Burdur Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere seslenerek kentte eğitim öğretimin salı günü başlayacağını duyurdu.

Öğleden sonra başlayan kar yağışının il genelinde devam ettiğini belirten Arslantaş, "Sevgili yavrularım, uzun bir tatilin ardından okullarınıza dönmek için ne kadar sabırsızlandığınızın farkındayız. Eğitim öğretim yılımızın ikinci dönemi 7 Şubat 2023 Salı günü başlayacak. Kardan adam yapıyor muyuz?" ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan açıklamada da engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları ebeveynlerinden birinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİİRT

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı bazı ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesi yönünde karar alındı.

Şirvan ilçe merkezi dışında tüm köy okullarının 6-7 Şubat'ta tatil edildiği hatırlatıldı.

Baykan ilçe merkezi ve beldelerin haricindeki köy okulları ile Pervari ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında servisle gelen öğrenciler için de eğitme bir gün ara verildi.

Söz konusu ilçelerde hamile kadınlar ile engelli kamu çalışanları izinli sayılacak.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat 2023 İstanbul'da okulların tatil olup olmaması konusunda henüz bir bilgi gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara' da 7 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmaması konusunda henüz bir bilgi gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.



