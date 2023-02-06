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Son dakika: MEB duyurdu Türkiye genelinde okullar 13 Şubat'a kadar tatil

Türkiye'nin doğu illerini vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem eğitimin ara verilmesine neden olmuştu. Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tüm Türkiye'de okulların 13 Şubat'a kadar tatil ilan edildiğini duyurdu.

17:17 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okullar kaç gün tatil?

Okullar kaç gün tatil?

Türkiye'nin doğusunda meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime ara verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanımız ile görüşüldü, deprem bölgesi olan 10 ilde tüm okullar 1 hafta süreyle tatil edildi." ifadelerini kullanmışı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Mahmut Özer yeni bir açıklama daha yaptı.

Okullar bir hafta tatil mi?

Milli Eğitim Bakanı Özer, yurt genelinde okulların 13 Şubat'a kadar eğitime ara vereceğini açıkladı.

Deprem bölgesinde bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Doğanşehir’de depremden etkilenen yerlerde inceleme yaparak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

Bakan Özer, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen deprem dolayısıyla tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildiğini açıkladı.




#Milli Eğitim Bakanı Özer
#okul tatil haberi
#meb
37 dakika önce
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Son dakika: MEB duyurdu Türkiye genelinde okullar 13 Şubat'a kadar tatil
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