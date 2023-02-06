Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Kahramanmaraş merkezli depremlerde 1121 can kaybı olduğunu 7 bin 634 vatandaşın yaralandığını, 2 bin 834 binanın yıkıldığını bildirdi. Deprem sonrası, o bölgelerde yaşayan yurttaşlarla dayanışmak için ne yapılması gerektiği de kamuoyunun gündeminde. Özellikle, İstanbul ve Ankara'daki yurttaşlar bu bağlamda yardımlarını belediye aracılığıyla deprem bölgesine iletebiliyor. Peki deprem bölgesine nasıl yardım gönderebiliriz?