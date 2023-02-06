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Okullar kaç gün tatil?
Türkiye'nin doğusunda meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitime ara verildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanımız ile görüşüldü, deprem bölgesi olan 10 ilde tüm okullar 1 hafta süreyle tatil edildi." ifadelerini kullanmışı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Mahmut Özer yeni bir açıklama daha yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Özer, yurt genelinde okulların 13 Şubat'a kadar eğitime ara vereceğini açıkladı.
Deprem bölgesinde bulunan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya Doğanşehir’de depremden etkilenen yerlerde inceleme yaparak vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.
Bakan Özer, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen deprem dolayısıyla tüm Türkiye’de eğitim öğretime 13 Şubat’a kadar ara verildiğini açıkladı.