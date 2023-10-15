Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, öğrencilerin sınıf geçme notlarına da düzenleme getirdi. Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 14 Ekim 2023 tarihli sayısında yayımlandı.

Türkçe'den 70 alamayan sınıfta mı kalacak?

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte şu ifadeler yer aldı;

Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul” ibaresi “Ortaokul” olarak, “0-44,99” ibaresi “0-49,99” olarak ve “45,00” ibaresi “50,00” olarak değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “Yüzlük puan sisteminde” ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkçe dersi haricindeki dersler için” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

Türkçe dersinden kaç puan başarısız sayılacak?

“Türkçe dersinden ise 0-69,99 puanlar başarısız, 70,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.”

Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir üst sınıfa devam etmek için öğrencinin iki dönem puanının aritmetik ortalaması Türkçe dersi için 70,00’dan, diğer dersler için 50,00’dan az olamaz.”

Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “devamsızlık yapanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Türkçe dersinden yıl sonu puanı 70,00’dan az olanlar” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “45’ten” ibaresi “50,00’dan” olarak değiştirilmiştir.







