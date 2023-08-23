Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Tekin, deprem bölgesinde 11 Eylül tarihi itibarıyla eğitim öğretimin başlaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bakan Tekin, “Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak. Öğrencilerimiz açısından zorunlu telafi eğitimleri, öğretmenlerimiz açısından başta barınma ve ulaşım olmak üzere ulaşım, hem mevcut öğretmenlerimizin hem de 1 Eylül’de tarihi itibarıyla atanan yeni kardeşlerimizin problemlerinin çözümü noktasında gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız, Deprem bölgesiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak. Derslik ihtiyacının karşılanması açısından üç aşamalı bir projeksiyon gerçekleştirdik. Bazı projelerimiz 11 Eylül itibarıyla bitmiş olacak, bazı projelerimiz bahar yarıyılının başlangıçla bitmiş olacak. Bazı projelerimiz de önümüzdeki eylül dönemine yetişecek şekilde yatırım projelerimizi yapmış olduk” dedi.