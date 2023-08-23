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Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak?

Deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, deprem bölgesinde 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretimin başlaması için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak” dedi.

17:19 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Deprem bölgesinde okulların açılışı

Deprem bölgesinde okulların açılışı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’ya geldi. GAP Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Bakan Tekin, Vali Hasan Şıldak’ı makamında ziyaret etti.

DEPREM BÖLGESİNDE OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Şanlıurfa ziyaretnde kentin eğitim sorunları hakkında brifing aldı, daha sonra GAP Tarımsal Araştırma Merkezi’nde İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Tekin, deprem bölgesinde 11 Eylül tarihi itibarıyla eğitim öğretimin başlaması için tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bakan Tekin, “Hiçbir sıkıntı olmadan eğitim süreci başlayacak. Öğrencilerimiz açısından zorunlu telafi eğitimleri, öğretmenlerimiz açısından başta barınma ve ulaşım olmak üzere ulaşım, hem mevcut öğretmenlerimizin hem de 1 Eylül’de tarihi itibarıyla atanan yeni kardeşlerimizin problemlerinin çözümü noktasında gerekli tüm tedbirleri almış durumdayız, Deprem bölgesiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmayacak. Derslik ihtiyacının karşılanması açısından üç aşamalı bir projeksiyon gerçekleştirdik. Bazı projelerimiz 11 Eylül itibarıyla bitmiş olacak, bazı projelerimiz bahar yarıyılının başlangıçla bitmiş olacak. Bazı projelerimiz de önümüzdeki eylül dönemine yetişecek şekilde yatırım projelerimizi yapmış olduk” dedi.



#deprem bölgesi
#okulların açılışı
#meb
#Mill Eğitim Bakanlığı
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