Olumsuz hava şartları nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerinde kar yağışı alacak bölgeleri açıkladı. 15 tatil sonrasında bazı illerde okulların tatil edildiği duyuruldu.

OKULLAR NE ZAMANA KADAR TATİL EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ülke genelindeki okullarda 13 Şubat’a kadar okulların tatil olacağı bilgisini paylaştı.

Afet bölgesindeki okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Şubat tarihine kadar ara verildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "10 ilde eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." dedi.

TÜM TÜRKİYE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz" açıklamasında bulundu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılında 1. dönem 20 Ocak cuma günü sona erdi. 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ise yarıyıl tatili yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yağtığı son açıklamaya göre, okullarda ikinci dönem 13 Şubat Pazartesi günü açılacak. Afet bölgesinde ise şimdilik 20 Şubat 2023 tarihinde açılacağı biliniyor.

AFET BÖLGESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN OKULLARINDA NAKİL YAPILACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin istedikleri okullara nakillerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrenci, öğretmen ve velilerin bu zorlu süreçte her zaman yanlarında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Özer, bu kapsamda, depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim gören öğrencilerin, istediği illerdeki okullara nakillerini yapacaklarını vurguladı.

YERLEŞİM YERİNE BAKILMAYACAK

Bakanlıktan, konuya ilişkin yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının, tüm resmi/özel okullar ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesinin ardından, afet bölgelerindeki çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla yeni kararlar aldığı kaydedildi.

Bu kapsamda, afet bölgesindeki illerde, okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakillerinin, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın, Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında, il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla, okul müdürlükleri tarafından "e-Okul" sistemi üzerinden yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Afet bölgesindeki illerde ortaöğretim düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi adına, istemeleri halinde, 'Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği' kapsamında, Türkiye genelindeki okullara il/ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilecek. Afet bölgesindeki illerde, aynı yönetmelik doğrultusunda, ikinci dönemin ilk iki haftası içerisinde yapılması gereken sorumluluk sınavları, eğitim ve öğretim başladıktan sonra valiliklerce planlanarak yapılacak. Alınan kararlar çerçevesinde, söz konusu illerde '5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu' kapsamında faaliyet gösteren diğer özel öğretim kurumlarının sınavları 13 Şubat'a kadar ertelendi."

İLERİ TARİHTE YAPILACAK

Açıklamada, 07-12 Şubat tarihlerinde yapılacak Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursu (MTSK) e-Sınav oturumlarının Türkiye genelinde ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Bilim ve Sanat Merkezleri (BILSEM) sınavlarının, Türkiye genelinde 13 Şubat'a, afet bölgesindeki illerde ise ileri bir tarihe ertelendiği belirtilen açıklamada, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapılan kalfalık ve ustalık sınavlarının da ileri bir tarihte yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu süreçte, tüm illerdeki Rehberlik ve Araştırma Merkezleri faaliyetleri ile depremden etkilenen öğrenciler ve ailelerine yönelik psikososyal destek çalışmalarına devam edileceği kaydedilen açıklamada, Türkiye genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının, özellikle deprem bölgesinde yer alan ve valiliklerce kullanılması uygun görülen okul ve eklentilerinin, vatandaşların barınma ve yemek ihtiyaçlarının karşılanması adına açık tutulması yönünde gerekli önlemlerin sürdürüleceği aktarıldı.

Ancak yaşanan deprem sonrası okullarda tatil uzadı ve okullarda ikinci dönem 13 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Deprem bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Elazığ illerinde okullar 20 Şubat’ta açılacak.







