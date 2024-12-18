Ölünce beni kim yıkayacak reklamı kamuoyunda dikkatleri üzerine çekti. Ölünce Beni Kim Yıkayacak afişi internette yayınlanmaya hazırlanan Gassal dizisine ait. Gassal dizisi TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Peki Gassal dizisi oyuncuları kimler dizinin konusu nedir?
Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde dikkat çeken "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişler, vatandaşların merakını uyandırdı. Ölünce Beni Kim Yıkayacak afişi internette yayınlanmaya hazırlanan Gassal dizisine ait.
GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
"Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.
GASSAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassal maceralarını konu ediniyor.
GASSAL NEREDE, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Gassal dizisi TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak. Dizinin yayın tarihi henüz duyurulmadı.
GASSAL NE DEMEK?
Gassal, gasilhane denen yerde ölüleri yıkamakla görevli kişi, ölü yıkayıcısı olarak biliniyor.