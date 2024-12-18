Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde dikkat çeken "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişler, vatandaşların merakını uyandırdı. Ölünce Beni Kim Yıkayacak afişi internette yayınlanmaya hazırlanan Gassal dizisine ait.