Gassal dizisi rekorları altüst etti: İşte bir haftalık izlenme sayısı

Ahmet Kural'ın başrolde oynadığı TRT'nin yeni dizisi Gassal, izleyicilerden tam not alarak bir haftada 6 milyon izlenme elde etti.
TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayımlanan yeni orijinal dizi "Gassal", kara mizahla harmanladığı dramatik hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı. Dizinin ilk bölümü, Tabii resmi YouTube kanalında bir haftada 6 milyon izlenerek rekor kırdı.
TRT'nin dijital platformu
Tabii
'nin yeni orijinal dizisi "
Gassal
", izleyicilerden tam not alarak izlenme rekorları kırdı.
"
Ölünce beni kim yıkayacak?
" sorusunun peşine düşen bir
gassal Baki
'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek
izlenme oranları
na ulaştı.
Bir haftada 6 milyon izlenme
Bir haftada 6 milyon izlenme
Yayınlandığı günden itibaren sosyal medyada gündem olan dizinin ilk bölümü,
Tabii
resmi
YouTube
kanalında 6 milyon görüntüleme aldı.
İkinci sezon çekimleri de tamamlandı
İkinci sezon çekimleri de tamamlandı
Ahmet Kural
'ın başrolünde yer aldığı, hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin
ikinci sezon
çekimleri de tamamlandı.
Selçuk Aydemir
'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu
Sümeyye Karaaslan
'ın kaleme aldığı dizinin yeni sezonunda başrolleri
Ahmet Kural
ve
Hande Soral
paylaşacak.
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