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Hayat

“Gassal” güldürürken düşündürecek

04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:46 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ahmet Kural
Ahmet Kural

TRT’nin uluslararası dijital platformu tabii’nin yeni orijinal dizisi “Gassal”ın çekimleri devam ediyor. Başrollerinde Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapıyor. Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassalin maceralarını konu ediniyor. Oyuncu Ahmet Kural diziseverleri farklı bir komedinin beklediğini kaydederek, “Bu fani dünyada, o kara komik olayların dışındaki dünyada da değişik manevi yönden tespitleri var. Gerçekten her cümlesi anlamlı. Bir şeye gülerken ‘Ne gülüyorum ben bu duruma?’ diye düşünüyorsunuz” dedi.

#Gassal
#TRT
#Tabii
#Ahmet Kural
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