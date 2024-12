Ben ölünce filmimi kim yıkayacak?

Çevresindeki karakterler de en az Baki kadar ilginçtir. Toplumun kıyılarında gezinen karakterlerin her biri dizinin esas meselesine başka bir açıdan bakıyor. Biraz absürt komedi, biraz kara mizah türünde olduğunu söyleyebileceğimiz hikayede sürpriz şekilde hüzün hiç eksik olmuyor. Çünkü Baki ile çıktığımız yolda hepimiz biraz Bakileşiyoruz.

Gassal’in hüzün dozunu eksiltmeyen en önemli unsurlardan biri her bölümde karşımıza çıkan orkestra ve icra edilen arabesk eserler… Her bölümde bir arabesk müziği Şahin Kendirci seslendiriyor. Müslüm filminde Müslüm Gürses’in gençliğini canlandıran oyuncunun gerçek sesi ile çok başarılı icra dinliyoruz. Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses gibi topluma mal olmuş isimlerin eserleri, her bölümün duygusuna hizmet edecek şekilde eklemleniyor.