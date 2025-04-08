İzinsiz sokak eylemlerine katılan 139 şüpheli için hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında CHP'nin 19 Mart ve sonraki günlerde İBB binasının önü ile Saraçhane Parkı'nda toplanma çağrısı yaptığı hatırlatıldı. 23 Mart'ta toplanan kalabalığa kolluk kuvvetleri tarafından İstanbul Valiliğinin kararıyla 19-23 Mart tarihlerinde toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı bilgisinin iletildiği belirtildi.





SALDIRARAK TAŞKINLIK GÖSTERDİLER

Hazırlanan iddianamede, yasaklama kararının tebliğ edilmesine rağmen toplanan kalabalığın dağılmamakta ısrar ettiği ve polis hattına saldırarak taşkınlık gösterdikleri vurgulandı. Dağılmayan, direnen eylemcilere orantılı müdahale edildiği ve şüphelilerin yakalandığı ifade edildi.





SOPA, TAŞ, YAKICI MADDE

İncelenen görüntü kayıtlarında şüphelilerin kolluk kuvvetlerine taş, sopa, şişe, yanıcı, yakıcı maddeler ve sert cisimlerle karşılık verdiği tespit edildi. İddianamede, şüphelilerin emniyette ve hakimlikteki savunmalarında, herhangi birinin baskısı ya da teşviki ile toplanmadıklarını belirterek, suçlamayı kabul etmedikleri aktarıldı.





HAPİSLERİ İSTENDİ

139 şüphelinin fikir ve eylem birliği içerisinde birlikte hareket ettikleri değerlendirilen iddianamede, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçundan şüphelilerin 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca "görevi yaptırmamak için direnme" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma yürütüldüğüne yer verildi.



