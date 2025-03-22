Özgür Özel'in çağırdığı sokak çıkmaz sokak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin sokak çağrısına tepki göstererek “Bakın çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak unutmayın, çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır” dedi.
Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuşan Erdoğan, İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonlarını değerlendirerek CHP’nin sokak çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Ramazan ile Nevruz'u birlikte idrak ettiğimiz böyle bir günde İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz.”
GÖZ YUMMAYIZ
Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye’yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum. Ebedi kardeşliğimizin zedelenmesine bugün kadar rıza göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceğiz.
VAHİM BİR SORUMSUZLUK
Bakın çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak, unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne hazindir ki CHP mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluk, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri nedeniyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir.
HİÇBİR YERE VARAMAZSINIZ
CHP’nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki yollara gayri ahlaki ve anti demokratik yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz.
PARA KULELERİNİ İZAH EDİN
“Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine, çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. Şunu unutmasınlar abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa şayet içinize sindirebiliyorsanız çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin.”
VANDALLIĞA TESLİM OLMAYIZ
“Bunları yapamıyorsanız bağırarak çağırarak sokakları terörize ederek vatandaşın huzurun kaçırmayın. Mübarek Ramazanı'n manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.”
Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız
Katliam çetesi bölgemizi kan deryasına çeviremeyecek
Gerilimi sonlandırın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüştü. Görüşmede Bosna Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Bosna Hersek’teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.
SIRP LİDERE UYARI YAPILDI
Türkiye’nin, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini belirten Erdoğan, bu çerçevede Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik’e de gerekli uyarıların yapıldığını kaydetti. Erdoğan, Bosna Hersek’te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.