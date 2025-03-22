Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Özgür Özel'in çağırdığı sokak çıkmaz sokak

Özgür Özel'in çağırdığı sokak çıkmaz sokak

04:0022/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP’nin sokak çağrısına tepki göstererek “Bakın çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak unutmayın, çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak unutmayın çıkmaz sokaktır” dedi.

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 21 Mart Nevruz Günü Anma Programı’nda konuşan Erdoğan, İBB’ye yönelik terör ve yolsuzluk operasyonlarını değerlendirerek CHP’nin sokak çağrısına tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Ramazan ile Nevruz'u birlikte idrak ettiğimiz böyle bir günde İstanbul’daki bir yolsuzluk operasyonu bahane edilerek sokaklarımızın karıştırılmak istendiğine şahit oluyoruz.”

GÖZ YUMMAYIZ

Öncelikle bir avuç kifayetsiz muhterisin sırf kendi ikballeri, menfaatleri, rant ve yağma tezgahları bozulmasın diye milletimizin huzuruna kast etmesine, insanlarımızı kışkırtmasına, Türkiye’yi terörize ve tedirgin etmeye çalışmasına göz yummayacağımızın bilinmesini istiyorum. Ebedi kardeşliğimizin zedelenmesine bugün kadar rıza göstermedik, bundan sonra da göstermeyeceğiz.

VAHİM BİR SORUMSUZLUK

Bakın çok açık ve net söylüyorum. CHP Genel Başkanı’nın çağırdığı sokak, unutmayın çıkmaz sokaktır. Hırsızlığı, soygunu, hukuksuzluğu, sahtekarlığı savunmak için mahkeme salonları yerine sokağı işaret etmesi vahim bir sorumsuzluktur. Ne hazindir ki CHP mevcut yönetim idaresinde illegal örgütlerle kurduğu asimetrik ilişkiler, gırtlağına kadar battığı yolsuzluk, darbecilere cesaret veren tavırları, sokak terörünü tahrik eden sorunlu söylemleri nedeniyle meşru zeminde siyaset yapan bir parti olma vasfını hızla yitirmektedir.

HİÇBİR YERE VARAMAZSINIZ

CHP’nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır. Kimse kusura bakmasın. Marjinallerin peşine takılıp polisimize saldırarak, görevini yapan hakim ve savcılarımızı tehdit ederek, mahkemeleri baskı altına alarak, demokrasiye ve milli iradeye meydan okuyarak, gayri hukuki yollara gayri ahlaki ve anti demokratik yollara başvurarak bu ülkede artık hiçbir yere varılmaz.

PARA KULELERİNİ İZAH EDİN

“Türkiye sokakta bulunmuş bir ülke değildir. Sokak terörüne de teslim edilmeyecektir. CHP Genel Başkanı Sayın Özel marjinal sol örgütlerin, belediyeleri talan eden yağmacıların kuyruğuna takılmak yerine, çevresindeki akıl ve vicdan sahiplerinin sesine kulak vermeli, sorumlu davranmalıdır. Şunu unutmasınlar abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz. Yapılan onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız çıkın milletin huzuruna açıklayın. Şayet yüzünüz varsa şayet içinize sindirebiliyorsanız çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin.”

VANDALLIĞA TESLİM OLMAYIZ

“Bunları yapamıyorsanız bağırarak çağırarak sokakları terörize ederek vatandaşın huzurun kaçırmayın. Mübarek Ramazanı'n manevi atmosferine gölge düşürmeyin. Daha sonra utanç duyacağınız eylemlere tevessül etmeyin. CHP içindeki bir avuç soyguncunun kendi meselelerini milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz. Kamu düzeninin bozulmasına kesinlikle eyvallah demeyeceğiz. Sokak terörüne bugüne kadar nasıl teslim olmadıysak, vandallığa bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz.”

Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız

Türk dünyasının yaptığı iş birliklerine değinen Erdoğan, şunları söyledi:
“Daha evvel hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. İş birliğimizi bütün sahalarda güçlendirdik. Son düzlüğün de aşılacağına inanıyoruz. Ülkemizi terör musibetinden kurtardıktan sonra çok farklı bir dönemin kapısını aralayacağız. Ülkemize ekonomik yük getiren büyük beladan kurtulmuş olacağız. Kürt’ü, Türk’ü, Arap’ı ile kardeşliğimize vurulan kanlı bir hançeri söküp atacağız. Emperyalistlerin kirli oyunlarını bozacağız. Demokrasimizin çözüm kapasitesini artırarak sivil siyasetin etki alanını artıracağız. Türkiye Yüzyılı vizyonu önündeki en büyük engeli aşmanın gururunu yaşayacağız. Terör duvarı yıkılınca 85 milyon olarak birbirimize daha sıkı sarılacağız. Bu topraklarda ebediyen yan yana barış be huzur içinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Nevruz’un tam da adına yakışı biçimde yeni bir dönemin girizgahı olmasını ümit ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onurunu yaşayan herkesi terörsüz Türkiye için güç birliği yapmaya davet ediyoruz.”

Katliam çetesi bölgemizi kan deryasına çeviremeyecek

İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamına ilişkin de konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “
Coğrafyamızın farklı yerlerinde devam eden çatışma, zulüm ve katliamlar Ramazan’ın gönüllerimizi yumuşatan atmosferine gölge düşürüyor. Bilhassa Gazze’de tekrar başlayan İsrail saldırılarında şehit düşen çocuklar, kadınlar, siviller ve masumlar hepimizin yüreğini dağlıyor. Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi içinden geçtikleri bu zor günlerde de tüm imkanlarımızla Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Ramazan Bayramı öncesinde kardeşlerimize destek olmak amacıyla insani yardımlarımızı arttırdık. Ateşkesin yeniden tesisi, zulmün son bulması, soykırım şebekesinin durdurulması için diplomatik temaslarımızı hızlandırdık. Çocukların kanından beslenen terör devletinin sadece insanlık vicdanında değil, uluslararası mahkemeler önünde de mahkum edilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Daha önce de söyledim; bugün bir kez daha ilan ediyorum. Şımardıkça şımaran, günden güne daha pervasız hale gelen bu katliam çetesinin bölgemizi kan deryasına çevirmesine asla izin vermeyeceğiz. Kendilerince yeni haritalar çizenler, kirli ve sinsi emellerine Allah’ın izniyle ulaşamayacaklar. Bin yıldır bu coğrafyada yan yana kardeşçe yaşayan milletler olarak barış, huzur ve istikrar dolu geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Rabbim tüm mazlumların yar ve yardımcısı olsun diyorum. Bize korku yakışmaz. Onun için de korkmayın, Allah bizimle beraberdir.”

Gerilimi sonlandırın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile telefonda görüştü. Görüşmede Bosna Hersek’teki son durum ve bölgesel gelişmeler bütün boyutlarıyla ele alındı. Erdoğan, görüşmede, Türkiye’nin Bosna Hersek’teki gelişmeleri çok yakından ve titizlikle takip ettiğini, artan gerilimin Bosna Hersek’in anayasal düzeni ve hukukun üstünlüğü çerçevesinde bir an evvel sonlandırılması gerektiğini ifade etti.

Bakir İzzetbegoviç

SIRP LİDERE UYARI YAPILDI

Türkiye’nin, Bosna Hersek’in toprak bütünlüğü, egemenliği ve anayasal düzenini korumak için güçlü desteğinin devam edeceğini belirten Erdoğan, bu çerçevede Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti Başkanı Milorad Dodik’e de gerekli uyarıların yapıldığını kaydetti. Erdoğan, Bosna Hersek’te yaşanan gelişmelerin kurucu halklar arasındaki bir çatışmadan kaynaklanmadığını, Bosna Hersek içinde toprak bütünlüğünü destekleyen siyasi partilerin asgari müşterekte birleşmelerinin önemli olduğunu, uluslararası toplumun da bölgede ayrılıkçılığa karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Toplum
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Siyaset

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu