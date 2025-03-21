Cumhurbaşkanı Erdoğan halk ozanı Aşık Veysel'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 52'nci yılında halk ozanı Aşık Veysel'i rahmetle andı.
Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan Anadolu halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, 52 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında,
"Milletimizin gönül yollarını çok iyi bilen, özünden geçeni büyük bir ustalıkla saza ve söze döken Anadolu halk ozanımız Aşık Veysel’i ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle, hürmetle yad ediyorum"
ifadelerini kullandı.
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