Ticaret Bakanlığı Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatlarında istihdam edilmek üzere nitelikleri belirtilen 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel alımı yapıyor. Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda personel alımı yapılacak. Peki, Ticaret Bakanlığı memur alımı başvurusu ne zaman, şartlar neler? Memur ataması ne zaman yapılacak, başvuru şartları ve kadro-branş dağılımı nedir?
Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı başvuru tarihi belli oldu. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar özel ve genel şartlara odaklanırken kılavuz yayınlandı. Alım yapılacak personelin 865’i sözleşmeli, 123’ü ise kadrolu olarak istihdam edilecek. Peki Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı 2025 ne zaman, şartları neler?
TİCARET BAKANLIĞI 988 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, personel alımı kadro ve branş dağılımını açıkladı. Alım yapılacak kadroların 865’i sözleşmeli olurken, 123’ü ise kadrolu olarak istihdam edilecek.
Adaylar, başvurularını 24 Mart-11 Nisan tarihleri arasında dijital ortamda, e-Devlet üzerinden veya Kariyer Kapısı sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek.
Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden de görüntüleyebilecek.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI GENEL ŞARTLARI
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri ve özel, genel şartları belli oldu. Ticaret Bakanlığı personel alımı kılavuzu için tıklayınız.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı olmamak,
d) Yurdun her yerinde ve her türlü iklim koşullarında görev yapmaya elverişli olmak,
e) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,
f) Tercih edilecek pozisyon ve kadroya göre Ek-1 ve Ek-2 listede özel şartlar başlığı altında yer alan nitelikleri taşıyor olmak.
TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI HANGİ BRANŞTA YAPILACAK?
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Muayene memuru 200
Gümrük Muhafaza memuru 550
Büro Personeli 30
Mühendis 30
Gemi Adamı 20
Destek Personeli (şoför) 35
TİCARET BAKANLIĞI MEMUR ALIMI BRANŞ DAĞILI
Tüketici Hakem Heyeti Raportörü 50
Anbar Memuru 30
Makinist 20
Kaptan 13
Satış Memuru 6
Veznedar 4