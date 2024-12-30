Ölünce beni kim yıkayacak reklamı kamuoyunda dikkatleri üzerine çekmişti. Gassal dizisi TRT Tabii'de ekranlara geldi. Dizi izleyicilerden tam not alarak izlenme rekorları kırdı. Peki Gassal dizisi oyuncuları kimler dizinin konusu nedir? İşte Gassal dizisi oyuncu kadrosu ve karakterler.
TRT’nin dijital platformu Tabii’nin yeni dizisi Gassal, izleyiciyle buluştu. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Peki Gassal dizisi oyuncuları kimler, Gassal'da hangi oyuncular var?
GASSAL DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
"Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.
TRT TABİİ GASSAL DİZİSİ OYUNCU KADROSU VE KAREKTERLERİ
- Ahmet Kural - Baki
- Erdal Cindoruk - Aziz
- Sibel Aytan - Elif
- Muharrem Türkseven - Ahmet
- Ezgi Özyürekoğlu - Neslihan
- Serkan Ercan - Nazım
- Ferhan Vural - Nadir
- Demir Karahan - Hüseyin
GASSAL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassal maceralarını konu ediniyor.
GASSAL NE DEMEK?
Gassal, gasilhane denen yerde ölüleri yıkamakla görevli kişi, ölü yıkayıcısı olarak biliniyor.