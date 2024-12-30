TRT’nin dijital platformu Tabii’nin yeni dizisi Gassal, izleyiciyle buluştu. "Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassal Baki'nin kara mizahla dramı harmanlayan hikayesini anlatan dizi, kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaştı. Peki Gassal dizisi oyuncuları kimler, Gassal'da hangi oyuncular var?