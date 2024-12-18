'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişlerinin sırrı çözüldü

"Selçuk Aydemir, bugüne kadar hep bizim toprağımızın hikayesini anlattı. Bu iş de öyle. Hem bizim kültürümüze hem farklı coğrafyalara ait bir konu. O yüzden biraz da işin bu kısmını gösterelim dedik. Yaşamak ve ölmek arasındaki o ince çizgiyi gösteriyoruz. Bizim kültürümüzü farklı coğrafyalara yayabilmek için tabii platformu çok önemli bir görev üstleniyor. O yüzden de oyuncu olarak şanslıyız ki bu hikayeyi diğer insanlar da izleyebilecek. Çünkü evrensel bir konu. Gülecekler ve gülerken de düşünecekler."