TRT Farsça merhaba dedi

"Her İnsan Bir Dünya, Her Haber Bir Hikaye" mottosuyla yolculuğuna başlayan TRT Farsça dijital haber kanalına ilk adımını attığı uluslararası yayıncılık yolunda başarılar dileyen Sobacı, İran, Afganistan ve Tacikistan'ı kapsayan 130 milyondan fazla Farsça konuşan insanın bulunduğu geniş bir coğrafyaya sesleneceklerini kaydetti.

Sobacı, “Bu bölgeyle ortak kültürel bağlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Türklerin ve Farsça konuşulan coğrafyalardaki halkların birbirini daha iyi tanıması için güvenilir medya kaynaklarından yararlanabilmeleri gerek. TRT Farsça, halklar arasındaki bağların güçlenmesi için önemli bir işlev görecek. Çağımızın en büyük iletişim hastalığı dezenformasyonla mücadele konusunda da TRT Farsça önemli rol oynayacak” dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dilden uzak durmalıyız. Dezenformasyona asla tevessül etmemeliyiz. Ve asla terör propagandasına müsaade etmemeliyiz. TRT Farsi'nin yolu açık olsun. Ülkemize, bölgemize, insanlara hayırlar getirsin. Hakikatin hizmetkarı olsun" diye konuştu.