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TRT dijital platformu “Tabii” üyeliği ücretsiz mi?

TABİİ TRT dijital platformu tanıtıldı. Televizyonların dijital hale geldiği ve dijital platform sektörünün gittikçe rekabetçi hale gelmesiyle birlikte yerli piyasada da TRT 1 TABİİ dijital platformunu sundu. Yurt dışında da hizmet verecek olan platformun nasıl izleneceği, üyelik ücreti gibi detayları merak kazandı. TRT TABİİ ücretli mi, üyeliği ne kadar? İşte detaylar...

14:18 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TRT TABİİ

TRT TABİİ

TRT'nin 25 ülkede ve 5 farklı dilde geliştirilen uluslararası film ve dizi platformu Tabii kullanıma sunuluyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden "Bizi birleştiren hikayeleri, 5 farklı dilde ve 25 ülkede anlatacak olan yeni dijital platformumuz #tabii'nin yolu açık, izleyicisi bol olsun. #tabii Türkiye'de başlangıçta ücretsiz olarak milletimizle buluşacak. Hayırlı olsun." ifadeleriyle duyurdu.

TRT DİJİTAL PLATFORMU “TABİİ” TANITILDI

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii platformu Türkçe, Arapça, Urduca İspanyolca ve İngilizce olmak üzere 5 farklı dilde yayın yapacak. tabii, aksiyondan komediye tarihi dramadan animasyona kadar birçok orijinal içeriğe ev sahipliği yapıyor. Modern Doğu Masalları, Koyu Beyaz, Son Gün, Kapı, Hay Sultan, Şanzelize Düğün Salonu, Derin Mor, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Küçük Dahi İbn-i Sina, Akif, Şebeke, Adalet, Aşkımız Yeter, Dayton ve Yangın Günleri dahil olmak üzere toplamda 184 yeni bölüm ile 30'un üstünde proje yer almakta. Ayrıca çocuklar için animasyon içerikleri de platformda kendine yer bulacak. Aynı şekilde TRT'nin sevilen yapımları da platformda mevcut olacak.

TRT TABİİ ÜCRETSİZ Mİ?

TRT Tabii, 7 Mayıs’ta Türkiye’de kullanıma sunulacak. Platform ilk aşamada ücretsiz olarak kullanılabilecek.

TRT TABİİ NASIL İZLENİR?

2023'ün ilerleyen dönemlerinde ise platformun uluslararası pazarlara açılması planlanıyor. TRT Tabii dijital platformu için internet sitesine tıklayarak ve mail ile üye olarak 7 Mayıs'tan itibaren izleyebilirsiniz. Aşağıdaki linke tıklayarak kaydınızı oluşturabilirsiniz.



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