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TRT Belgesel günleri başladı

TRT Belgesel günleri başladı

04:0012/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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TRT’nin belgesel ve belgeselcileri desteklemek için düzenlediği “TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri” bu yıl 15. kez düzenleniyor. Bugün başlayan etkinlikte, dört gün boyunca yönetmenlerle ustalık sınıfları, panel ve atölye çalışmaları yapılacak. Dört yarışma kategorisinde 100 ülkeden bin 700'e yakın başvurunun yapıldığı festivalde, 40 finalist ödül için yarışacak. Etkinlik, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla "Uzak Olsa da Aslında Çok Yakın" mottosuyla yapılacak. Filistin belgesellerinden oluşan seçki de gösterilecek. Festivalde yarışan belgesellerle özel yapımlar, Fişekhane 2, 4, 5 ve 6 numaralı salonlarda izlenebilecek. “TRT 60. Yıl Özel Ödülleri” de dahil toplam 15 ödül verilecek kapanış töreni 15 Aralık’ta 20.00’de TRT Belgesel ekranında canlı yayınlanacak.


#TRT Belgesel
#ödül
#panel

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