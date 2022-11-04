Opel'den kasım ayında sıfır faiz imkanı

"İşi Almanlara Bırakın" sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor. Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde kasım ayına özel sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.

OPEL KASIM AYI FİYATLARI VE KREDİ İMKANLARI

Opel'den yapılan açıklamaya göre, markanın cesur, yalın ve modern Alman tasarım ögelerini taşıyan, altıncı nesli ile yollardaki yerini alan yeni Opel Astra, otomatik şanzımanlı tüm versiyonlarında 150 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için, 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

REKLAM

1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli de 678 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Opel'in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için, 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için, 12 ay vade, sıfır faizli kredi imkanıyla 899 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için, 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 809 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

REKLAM

Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor.

Opel'in yeni tasarım dilini en iyi şekilde yansıtan modelleri arasında yer alan Crossland, 120 bin TL için, 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için, 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 574 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için, 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla499 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.

REKLAM

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a, 492 bin 900 TL'den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise396 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 524 bin 900 TL'den; Vivaro City Van ise 639 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life 849 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, kasım ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Yeni binek modelleriyle Opel, kasım ayında müşterilerini showroomlarına davet ediyor. Ayrıca Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, yenilenen Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.

REKLAM