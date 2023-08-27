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Oppo A38 vitrinlerde yerini alacağı günü iple çekerken özellikleri sızdı!

Oppo A38 özellikleri bir hayli merak konusu. Oppo'nun yeni A serisi akıllı telefonunun yakında piyasaya sürülecek. 1612 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,56 inç IPS LCD ekrana sahip olması bekleniyor. Telefonun arka tarafında 13MP ana sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi bulunacak. Peki Oppo A38 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte Oppo A38 teknik özellikleri.

14:45 . 27/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Oppo A38 özellikleri ve fiyatı

Oppo A38 özellikleri ve fiyatı

Oppo
, yeni modeli için çalışmalarını tamamladı. Genel olarak,
Oppo A38
uygun fiyatlı bir akıllı telefona benziyor. Geniş ekranı, uzun pil ömrü ve uygun fiyatı var. Daha hızlı şarj olan, daha güçlü bir telefon arıyorsanız farklı bir seçeneği değerlendirmek isteyebilirsiniz. Uygun fiyatlı olacağı tahmin edilen Oppo A38 teknik özellikleri sızdırıldı. İşte detaylar.

Oppo A38 teknik özellikleri

Oppo A38, Oppo'nun yakında çıkacak bir akıllı telefonu. 1612 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,56 inç IPS LCD ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 680 işlemciden güç alacak ve 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama alanıyla gelecek. Telefonun arka tarafında 13MP ana sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi bulunacak. Ön tarafta 8MP selfie kamerası yer alacak. Oppo A38, Android 11'de çalışacak ve 5000 mAh pil ile desteklenecek.

Oppo A38 teknik özellikleri

İşte Oppo A38'in söylentilere konu olan özellikleri:

  1. Ekran: 6,56 inç IPS LCD, 1612 x 720 piksel
  2. İşlemci: Snapdragon 680
  3. Bellek: 6/8 GB
  4. Depolama: 128/256GB
  5. Arka kamera: 13MP ana, 2MP derinlik
  6. Ön kamera: 8 MP
  7. Pil: 5000 mAh
  8. İşletim sistemi: Android 11

Oppo A38 ne zamana piyasaya sürülecek?

Oppo A38'in 2023 başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Oppo A38'in avantajları

  • Büyük ekran
  • Uzun pil ömrü
  • Uygun Fiyat

Oppo A38 fiyatı ne kadar?

Oppo A38’in fiyatı
henüz bilinmiyor ancak uygun fiyatlı olması bekleniyor. Oppo A38, 159 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği iddialar arasında yer alıyor. Ülkemizde ne zaman satışa çıkacağı bilinmiyor.

Oppo A38'in benzer özelliklere sahip telefonlar hangileri?

Oppo A38'in rakipleri arasında Xiaomi Redmi 10C, Realme C31 ve Tecno Spark 8C gibi telefonlar yer alıyor. Bu telefonlar, Oppo A38 ile benzer özelliklere sahip ancak daha uygun fiyatlı seçenekler sunabiliyor.

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