Oppo A38 özellikleri ve fiyatı
Oppo A38 teknik özellikleri
Oppo A38, Oppo'nun yakında çıkacak bir akıllı telefonu. 1612 x 720 piksel çözünürlüğe sahip 6,56 inç IPS LCD ekrana sahip olması bekleniyor. Snapdragon 680 işlemciden güç alacak ve 6/8GB RAM ve 128/256GB depolama alanıyla gelecek. Telefonun arka tarafında 13MP ana sensör ve 2MP derinlik sensöründen oluşan çift kamera sistemi bulunacak. Ön tarafta 8MP selfie kamerası yer alacak. Oppo A38, Android 11'de çalışacak ve 5000 mAh pil ile desteklenecek.
Oppo A38 teknik özellikleri
İşte Oppo A38'in söylentilere konu olan özellikleri:
- Ekran: 6,56 inç IPS LCD, 1612 x 720 piksel
- İşlemci: Snapdragon 680
- Bellek: 6/8 GB
- Depolama: 128/256GB
- Arka kamera: 13MP ana, 2MP derinlik
- Ön kamera: 8 MP
- Pil: 5000 mAh
- İşletim sistemi: Android 11
Oppo A38 ne zamana piyasaya sürülecek?
Oppo A38'in 2023 başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Oppo A38'in avantajları
- Büyük ekran
- Uzun pil ömrü
- Uygun Fiyat
Oppo A38 fiyatı ne kadar?
Oppo A38'in benzer özelliklere sahip telefonlar hangileri?
Oppo A38'in rakipleri arasında Xiaomi Redmi 10C, Realme C31 ve Tecno Spark 8C gibi telefonlar yer alıyor. Bu telefonlar, Oppo A38 ile benzer özelliklere sahip ancak daha uygun fiyatlı seçenekler sunabiliyor.