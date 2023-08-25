Oppo Find N3 Flip, selefine göre önemli bir yükseltme gibi görünen, gelecek vaat eden bir telefon. Daha güçlü bir işlemciye, daha fazla RAM ve depolama alanına ve daha iyi bir kamera sistemine sahiptir. Aynı zamanda daha büyük bir ana ekrana ve daha küçük bir kapak ekranına sahiptir. Fiyatı uygunsa Find N3 Flip, yüzde 100 telefon kullanıcıları için popüler bir tercih olabilir.