Oppo Find N3 Flip fiyatı temel özellikleri
Oppo Find N3 Flip, selefine göre önemli bir yükseltme gibi görünen, gelecek vaat eden bir telefon. Daha güçlü bir işlemciye, daha fazla RAM ve depolama alanına ve daha iyi bir kamera sistemine sahiptir. Aynı zamanda daha büyük bir ana ekrana ve daha küçük bir kapak ekranına sahiptir. Fiyatı uygunsa Find N3 Flip, yüzde 100 telefon kullanıcıları için popüler bir tercih olabilir.
Oppo Find N3 Flip özellikleri
Find N3 Flip'in 120 Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç LTPO AMOLED ana ekrana ve 3,26 inç AMOLED kapak ekranına sahip olacağı söyleniyor. MediaTek Dimensity 9200 işlemciden güç alacak ve 16GB RAM ve 512GB depolama alanına sahip olacak. Telefonun arka tarafında 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 32MP telefoto sensörden oluşan üçlü kamera sistemi bulunacak. Ayrıca 32MP ön kameraya sahip olacak.
Find N3 Flip'in 67W hızlı şarj desteğine sahip 4300mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Üstte ColorOS 13 bulunan Android 13'te çalışacak.
Oppo Find N3 Flip'in temel özellikleri neler?
Oppo Find N3 Flip'in temel özelliklerinden bazıları şunlardır:
- 120Hz yenileme hızına sahip 6,8 inç LTPO AMOLED ana ekran
- 3,26 inç AMOLED kapak ekranı
- MediaTek Dimensity 9200 işlemci
- 16GB RAM
- 512 GB depolama alanı
- Arkada üçlü kamera sistemi: 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş sensör ve 32MP telefoto sensör
- 32 MP ön kamera
- 67W hızlı şarj desteğine sahip 4300mAh pil
- ColorOS 13'lü Android 13
Oppo Find N3 Flip fiyatı ne kadar?
Oppo Find N3 Flip fiyatı 12,000 TL’dir.