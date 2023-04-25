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İstanbul'a oraj soğukları geliyor

Oraj soğukları, Meteoroloji ve AKOM'un İstanbul için yaptığı "oraj" uyarısı sonrasında araştırılmaya başladı. Çarşamba günü Türkiye'de soğuk havanın etkili olması beklenen oraj soğukları nedir? Oraj nasıl oluşur? İşte detaylar...

15:04 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Oraj soğukları

Oraj soğukları

Meteoroloji ve AKOM’dan oraj uyarısı geldi. Çarşamba gününden itibaren ani sağanak yağışı, yıldırım, dolu ve gök gürültüsü başta İstanbul olmak üzere birçok kenti bekliyor.

ORAJ SOĞUKLARI NEDİR?

Oraj ya da gök gürültülü fırtına, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayı. Meteorolojide İngilizce thunderstorm kavramından oluşturulmuş TS kısaltması ile gösterilir.

Oraja kümülonimbüs bulutları neden olur. Genellikle güçlü rüzgarlar ve şiddetli yağmur eşlik eder. Bazı durumlarda kar veya dolunun da eşlik ettiği görülebilir. Yağışsız orajlarda ise -adından da anlaşılacağı üzere- hiç yağış görülmez. Doluya sebep olan orajlar dolu fırtınası olarak da adlandırılır.

Şiddetli orajlar dönebilir; bunlar süper hücre olarak adlandırılır.

ORAJ OLUŞMASI NASIL OLUR?

Oraj oluşması için gerekli olan şartlar şunlardır:

- Yoğun kararsızlık

- Yüksek nem oranı

- Tetikleyici (katalizör):

- Hava kütlesini yukarı zorlayan bir cephe

- Hava kütlesini yukarı zorlayan bir dağ

- Yeryüzü ile temastaki havanın iyice ısınması

- Kutupsal (polar) bir hava kütlesinin düşük enlemlere doğru hareket ederken ısınması

- Konversiyon



#oraj
#oraj soğukları
#meteoroloji
#istanbul
#hava durumu
35 dakika önce
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