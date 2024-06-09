Adana'nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangın, Körüklü Mahallesi'nde öğleden sonra saat 13.00 sıralarında başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, 2 helikopter ve 2 söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yaptığı müdahaleyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.
Manavgat'taki orman yangını söndürüldü mü?
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 7 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yaklaşık bir hektar ormanlık alan zarar gördü.
Antalya'daki orman yangını söndürüldü mü?
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıAntalya'nın Aksu ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Hacıaliler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 12 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı ile çok sayıda orman işçisiyle müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangın, yaklaşık 5 hektar ormanlık alana zarar verdi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.