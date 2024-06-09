Ankara’da dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şehrin büyük bölümünde yollar sularla kaplandı ve ulaşıma kapandı. Yağışların ardından çok sayıda araç yolda kaldı. Başkentte trafiğe kapanan caddeler saatler sonra araç geçişine açıldı. Sürücüler ve vatandaşlar araçlarını su birikintileri tahliye edildikten sonra kurtarmaya çalıştı. Su içerinde kalan bir aracın forklift yardımıyla kurtarıldığı anlar böyle görüntülendi.