|
Gündem

Şanlıurfa'da sıcak hava dalgası: Termometreler 44 dereceyi gösterdi

15:54 - 9/06/2024 Pazar
AA

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte serinlemek isteyen vatandaşlar gölgelik alanları tercih etti.

1/ 5

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da sıcak hava etkisini sürdürüyor.

2/ 5

Termometrelerin 44 dereceyi gösterdiği kentte, vatandaşlar serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki ve diğer alanlardaki gölgelik alanları tercih etti.

3/ 5

Sıcaktan bunalan bazı çocukların ise süs havuzlarında serinlediği görüldü.

4/ 5

Esnaf İbrahim Küçükköse, sıcak hava nedeniyle vatandaşların Balıklıgöl bölgesindeki yeşil alanlarda vakit geçirdiğini, genellikle su ve buzlu içeceklerle serinlemeye çalıştığını söyledi.

5/ 5

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

#şanlıurfa
#Termometre
#sıcaklık
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TBMM'de bu hafta yoğun bir gündem bekleniyor: Meclis’te hangi konular görüşülecek?