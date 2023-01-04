Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına kimler başvurabilir?

Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kredisine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara'da konut kredisi kampanyasının detayları paylaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurdu.

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASI

TOKİ orta gelirliye konut kampanyası canlı yayını geçtiğimiz günlerde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamanın merak konusu olmuştu. TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi sürerken yeni projenin ayrıntıları Bakan Nebati ve Bakan Kurum tarafından aktarılıyor. Peki, TOKİ orta gelir konut başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

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ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Yeni Evim Projesin'de detaylar açıklanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızı konut piyasasındaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinden korumak amacıyla, geçtiğimiz Mayıs ayında Konut Finansman Projesi'ni hayata geçirdik. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı sosyal konut projesi olan "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" ile 5 yıllık dönemde 500 bin sosyal konut yapmayı, 1 milyon konut amaçlı arsa sunmayı ve 50 bin işyerini tamamlamayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını uygun koşullarda ve uygun maliyetlerle karşılamasını son derece önemsiyor, bu doğrultuda kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanıyoruz.

Bu projeyle dar gelirli vatandaşlarımızın konuta erişimlerini kolaylaştırıyoruz. Bugün özellikle orta gelirli vatandaşlarımıza yönelik uzun süreli devam edecek yepyeni bir projeyi hayata geçiriyoruz.

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Orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımız için piyasa koşullarına göre çok daha avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı, ilk 3 yıl Bakanlığımız katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkının geliriyle uyumlu bir ödeme planı sunduğumuz Yeni Evim Programını hayata geçiyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte çalışarak, gelir düzeyi ve konut fiyatlarının genel seyri açısından ülkemizi 3 bölgede ele aldık.

Programımız kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm illerimiz de 3. bölge olarak belirlenmiştir.

Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerimizde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerimiz için ise en çok 2 milyon TL'dir.

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ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASI FAİZ ORANI NE KADAR?

Kredi faizleri 0,69'dan başlayacaktır.

İKİ BAKAN ÇALIŞMAYI TAMAMLADI

Tarihi TOKİ Sosyal Konut Projesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatını verdiği yeni kampanya ile ilgili Bakan Nebati kamu bankaları ile ilgili kredi ve ödeme planı hakkında çalışmaları yürütürken, Bakan Kurum'da teknik çalışmayı devam ettirdi.

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA DETAYLARI NELER?

Alınacak konut 5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 3 yıl geri ödemesiz dönem

Kredi faizleri yüzde 0,69 olacak.

Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.

15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

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