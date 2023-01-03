Orta gelirliye konut kredisi kampanyasına kimler başvurabilir?

Milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak olan orta gelirlilere yönelik konut kredisine ilişkin detaylar belli olmaya başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Ankara'da konut kredisi kampanyasının detayları paylaşılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin katılımıyla gerçekleşecek olan basın toplantısında tüm detaylar duyurulacak.

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya ilişkin ayrıntıları 4 Ocak Çarşamba günü kamuoyuna duyuracak. Konutun değerine göre farklılaşan faiz oranlarının uygulanacağı bir kampanya olacağı belirtiliyor.

ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ KAMPANYASINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı merak edilen soruları cevapladı. Özelmacıklı milliyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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“Aslında çıkarılması planlanan projenin orta gelirlerle alakalı söylenmesine rağmen dar gelirliler ve üst gelirliler içerisinde bir model oluşturacağını söylemek mümkün. Adı üstünde mortgage uzun vadeli ipotekli konut sistemi olarak geçiyor.

Burada taşınmazın değerine göre çekilecek kredi ve faiz oranı farklılık gösterecektir. Daha yüksek değerde olan bir konut için daha yüksek faiz oranı söz konusu olacakken, daha düşük değerdeki bir konut için ise daha düşük faiz oranı uygulanacaktır.

Burada uygulanacak faiz oranlarının ise 1 seviyesinin altında olmasını ve bunun sektörde 0.79-0.89 ve 0.99 olmasını bekliyoruz.

Hiç konutu olmayan kişilerin alması yatırım amacıyla kullanılmasının önüne geçer. O nedenle fiyatlarda bir yükselme olsa da bunun çok yüksek olmasını beklemiyorum.

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Sektör olarak kampanyanın daha çok yeni inşaata girmek isteyen müteahhitleri ya da proje sahiplerini teşvik edici olmasını olarak bekliyoruz.”

ORTA GELİR GRUBU KONUT KAMPANYA DETAYLARI NELER?

Alınacak konut 4-5 yıl boyunca satılamayacak

Kredi geri ödemesinde 1-2 yıl geri ödemesiz dönem planlanıyor

Kredi faizleri yüzde 0,69 ila 0,99 arasında değişiklik gösterecek.

Bu faiz oranları başvuru sahibinin gelirine göre belirlenecek.

15 yıl vade ile ödeme yapılacak.

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