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Ortaokul ve liselerde ortak sınavla ilgili MEB tarih verdi

MEB bu yıl ilk kez uygulanacak olan ortak sınav uygulaması için tarih bilgilerini paylaştı. Liselerde ve ortaokullarda sınavlar aynı tarihlerde yapılacak. Peki, ortak sınav tarihleri ne zaman? İşte MEB’in açıklaması ile MEB lise, ortaokul Türkçe, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı ortak sınav tarihleri...

16:03 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ortak sınav tarihleri

Ortak sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı ortak sınav düzenlemesine geçilmesi kararı aldı. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte uygulanacak? Ortak sınavlar hangi sınıflar ve hangi derslerde uygulanacak? İşte MEB tarafından belirlenen ortak sınav tarihleri...

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK 2023?

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanlığı'nca, 6. sınıf Türkçe ve matematik ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ve matematik dersleri için 1. dönem ortak yazılı sınav tarihleri 26-27 Aralık 2023 olarak belirlendi.

MEB ORTAK SINAV ÖRNEK KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI

Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik'te ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılıların yapılacağı; il/ilçe ve okul genelinde gerçekleştirilecek ortak sınavların ise il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu bağlamda il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek oluşturması açısından temel eğitim ve ortaöğretimdeki farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımlanmıştır. İl sınıf/alan zümreleri ile Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlükleri yayımlanan konu soru dağılım tablosu örnekleri temelinde kendi dokümanlarını hazırlayacak ve ilan edecektir.

Okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik açıklama ve örnek senaryolar ve soru örnekleri https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.



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