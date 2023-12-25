Ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak? MEB ortak sınav tarihlerini duyurdu. Ortaokul 6.sınıf ve lise 9. sınıflar ortak sınavlara girecek. İşte 2023 ortak sınav tarihleri ve sınav konuları.
Ortak sınavlar ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
6. sınıf Türkçe ve matematik dersleri için 26 Aralık 2023 Salı
9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için 27 Aralık 2023 Çarşamba günü yapılacak.
Bakanlıkça hazırlanan sorular okullara teslim edilecek ve sınav, okul tarafından yapılacak. Sınav evrakı, il ölçme değerlendirme merkezlerince değerlendirilecek.
Ortak sınav konuları neler?
Ülke geneli yapılacak ortak sınavlar; 6. sınıflarda Türkçe ve matematik derslerinden 16 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle, 9. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan testlerle gerçekleştirilecektir.
Ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu çerçevede sınavlar, “Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem 2. Yazılı Sınavlar (Ülke Geneli Ortak) Kılavuzu”na göre yapılacak. Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 10 gün içerisinde açıklanacak sonuçlar, branş öğretmenleri tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak. Sınavlara katılmayan öğrencilerin bilgileri sınav bitiminde e-Okula işlenecek.
MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı.
Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.