Osmaniye seçim sonuçları
Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Osmaniye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Osmaniye ilinin 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili MHP’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %86,11 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Osmaniye 2018 seçim sonucu ne? Osmaniye önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? 2018 Osmaniye AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.
AK PARTİ OSMANİYE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. DERYA YANIK
2. SEYDİ GÜLSOY
3. İLYAS YİĞİT
4. MESUT TOKUR
MHP OSMANİYE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. DEVLET BAHÇELİ
2. RUHİ ERSOY
3. HAKAN HAKKOYMAZ
4. ALİ FUAT KARDAŞ
CHP OSMANİYE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ASU KAYA
2. ÜNAL KÖKSAL
3. MEHMET ORHUN DÖĞÜŞCÜ
4. RIZA TEKEREK
İYİ PARTİ OSMANİYE 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ELİF LOĞOĞLU
2. MEHMET DEMİR
3. ADEM KIDIK
4. FATİH KILIÇ
2023 seçimleri Osmaniye seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
14 Mayıs 2023 Osmaniye cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Osmaniye milletvekilleri burada yer alacaktır.
Osmaniye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
2018 Osmaniye cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 63’ünü alırken, Osmaniye Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharrem İnce oyların yüzde 22,4’ünü aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 11,5’ini, Selahattin Demirtaş ise oyların yüzde 2,2’sini aldı.
Osmaniye milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Osmaniye Cumhur İttifakı oy oranı % 67.9 olurken, AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı Osmaniye oy oranı yüzde 27,9’unu aldı. CHP Osmaniye’den 1 milletvekili çıkardı.
Osmaniye milletvekilleri
24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Osmaniye milletvekilleri şunlardır:
- Mücahit Durmuşoğlu (AK Parti)
- İsmail Kaya (AK Parti)
- Devlet Bahçeli (MHP)
- Baha Ünlü (CHP)
Osmaniye’de hangi parti ne kadar oy aldı? Osmaniye’de hangi parti kazandı?
Osmaniye 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:
- AK Parti % 36,3
- MHP % 31,7
- CHP % 13,5
- İYİ Parti % 13,3
- HDP % 3,6
Osmaniye yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
MHP Osmaniye Belediye başkan adayı Kadir Kara oyların % 54,44’ünü alırken, İYİ Parti adayı Davut Çuhadar ise oyların % 19,69’unu aldı.
Osmaniye ilçeleri hangileri?
Osmaniye’nin başta Merkez ilçesi olmak üzere; toplam 7 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler; Kadirli, Düziçi, Toprakkale, Bahçe, Hasanbeyli ve Sumbas ilçeleridir.
Recep Tayyip Erdoğan yüzde kaç oyla cumhurbaşkanı oldu?
Seçim 2018 tablosunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oy oranının yüzde 53, Muharrem İnce’nin oy oranının yüzde 26, Meral Akşener’in oy oranının yüzde 12, Selahattin Demirtaş’ın oy oranının yüzde 7, Temel Karamollaoğlu’nun oy oranının yüzde 1 ve Doğu Perinçek’in oy oranının yüzde 1 olduğu görüldü.
Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48
İYİ PARTİ 36
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4
BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4
DEMOKRAT PARTİ 2
MEMLEKET PARTİSİ 2
SAADET PARTİSİ 1
YENİLİK PARTİSİ 1
ZAFER PARTİSİ 1
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1
DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1
DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1