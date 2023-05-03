Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Osmaniye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel

lerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Osmaniye ilinin 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili MHP’ye, 1 milletvekili ise CHP’ye gitti. Bu seçime katılım %86,11 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Osmaniye 2018