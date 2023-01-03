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KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri yapan adaylar için ÖSYM tercih sonuçlarını duyurdu. 28 Aralık'ta sona eren tercihlerin ardından ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden, tercih sonuçları görüntülenebilecek. İşte KPSS-2022/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM KPSS-2022/2 TERCİH SONUÇ EKRANI: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama
KPSS tercih atama sonuçları

KPSS tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sona erdi ve lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı. 21-28 aralık tarihleri arasında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrilmişti. ÖSYM yaptığı açıklamayla birlikte KPSS-2022/2 tercih sonuçlarını açıkladığını duyurdu. Adaylar, sonuçlarının ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden görüntüleyebilecek.

ÖSYM KPSS atama tercih sonucu
ÖSYM KPSS atama tercih sonucu

KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı mı?

  • 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

KPSS atamaları nasıl yapılacak?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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