ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumla gerçekleştirilen YSK sınavının sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci ÖSYM şifre alma ekranı ve AİS giriş ekranlarına ulaşmaya çalışıyor. Peki ÖSYM şifresi nasıl alınır? İşte detaylar.
ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR? 2023 AİS GİRİŞ EKRANI
ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.
e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.
ÖSYM ŞİFRESİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞTİRME
ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için;
ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.
Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.
Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.