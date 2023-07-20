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ÖSYM şifresi nasıl alınır ve değiştirilir?

‘ÖSYM şifre alma ekranı, AİS Giriş ekranı’ Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nın açıklanmasının ardından binlerce öğrenci tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 17-18 Haziran’da düzenlenen 3 oturumdan oluşan YKS sınavı sonuçları bugün açıklandı. Yaklaşık 3,5 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sürerken AİS giriş ve ÖSYM şifre alma işlemleri de hız kazandı. Peki ÖSYM şifresi nereden, nasıl alınır? İşte 2023 AİS giriş ekranı ve ÖSYM şifre alma ekranı.

09:48 . 20/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran tarihlerinde üç farklı oturumla gerçekleştirilen YSK sınavının sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci ÖSYM şifre alma ekranı ve AİS giriş ekranlarına ulaşmaya çalışıyor. Peki ÖSYM şifresi nasıl alınır? İşte detaylar.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR? 2023 AİS GİRİŞ EKRANI

ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.

Ayrıca adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (
) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM ŞİFRESİ GÜNCELLEME VE DEĞİŞTİRME

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için;

ÖSYM Aday İşlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

Tüm bilgiler tam olarak doldurulduktan sonra şifre yenilenecektir.




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