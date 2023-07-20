YKS sonuçları 2023 son dakika ÖSYM tarafından erişime açıldı. 17-18 Haizran’da düzenlenen sınava katılan adaylar sınavdan elde ettikleri AYT, TYT ve YDT puanlarını, doğru yanlış cevap sayılarını sonuc.osym.gov.tr adresinden sorgulayabiliyor. "YKS'de soru iptali var mı?" sorusuna ÖSYM Başkanı'ndan açıklama geldi. ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS’de herhangi bir sorunun iptal edilmediğini açıkladı.