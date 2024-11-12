Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (

), Türkiye'de çeşitli sınavlar düzenleyerek eğitim ve kamu personeli alım süreçlerini yürütmektedir. KPSS, ALES, YDS gibi sınavlara girecek adaylar için 2025 ÖSYM sınav takvimi büyük önem taşıyor. Takvim sayesinde adaylar, sınavlara ne kadar süre kaldığını görebilecek ve buna göre çalışma planlarını oluşturabilecekler. Özellikle KPSS, birçok kamu kurumuna giriş için şart olduğu için, adaylar bu sınavın tarihini yakından takip ediyorlar. ALES ve YDS sınavları ise lisansüstü eğitime geçiş yapmak isteyenler için önemli birer aşama. Peki ÖSYM 2025 sınav takvimi yayınlandı mı? ÖSYM sınav takvimi 2025 ne zaman açıklanacak?