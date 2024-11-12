KPSS, ALES ve YDS gibi önemli sınavların tarihleri ÖSYM tarafından açıklanıyor. 2025 KPSS sınav tarihleri, memur adaylarının hazırlık sürecini planlaması için kritik öneme sahip. Akademik kariyer hedefleyenler için ALES 2025 tarihleri ve yabancı dil yeterliliğini belgelemek isteyenler için YDS sınav tarihleri de takvimde yer almakta. Peki KPSS, YKS, ALES, YDS başvuru ve sınavlar ne zaman yapılacak?
ÖSYM 2025 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?
ÖSYM 2025 Sınav Takvimi henüz yayınlanmadı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavların tarihleri yayınlanacak olan 2025 sınav takvimi ile belli olacak. Takvimde ALES, YDS, YÖKDİL, YÖKDİL ve diğer sınavın tarihi yanı sıra, milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği YKS tarihleri yer alacak. Geçtiğimiz yıl ÖSYM sınav takvimi 6 Kasım günü açıklanmıştı, bu yıl da ÖSYM sınav takviminin Kasım ayının ilk iki haftası içerisinde yayınlanması bekleniyor.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2025 İLE TARİHİ BELİRLENECEK SINAVLAR HANGİLERİ?
- KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı)
- EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)
- YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)
- DGS (Dikey Geçiş Sınavı)
- YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı)
- YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı)
- TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
- DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
- YDUS (Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı)
- EUS (Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı)
- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)
- TR-YÖS (Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı)