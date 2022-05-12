Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları açıklandı

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Nisan ayının otomobil satışlarına göre verilerini duyurdu. İşte, bu verilere göre Türkiye'de en çok satılan modeller ve listeleri.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKALARI NELER?

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5.8 düşük.

Bu rakamlara hafif ticari araçlar da eklendiğinde 60.035 adet satış gerçekleştiğini görüyoruz ki bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 daralma anlamına geliyor.

Son 10 yıllık verilere baktığımızda, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5.1 düşük olduğuna tanıklık ediyoruz.

Nisan 2022'nin verilerinin gelmesiyle birlikte 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di.

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NİSAN 2022'DE EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

1. Renault: 8.953 satış

2. Fiat: 8.703 satış

3. Ford: 6.123 satış

4. Volkswagen: 5.962 satış

5. Toyota: 4.977 satış

6. Hyundai: 4.354 satış

7. Dacia: 2.179 satış

8. Kia: 2.032 satış

9. Honda: 1.875 satış