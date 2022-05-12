Özgün Türkiyede en çok satılan otomobil markaları açıklandı
ÖZGÜN HABERLER

Türkiye'de en çok satılan otomobil markaları açıklandı

Türkiye'de otomobil ve araç pazarına ilişkin son veriler belli oldu. 2022 Nisan ayının en çok satılan otomobil markaları açıklandı. En çok satılan otomobillerden, Renault oldu. Peki, Türkiye'de en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte, Türkiye'de en çok satılan otomobillerin listesi ve diğer detaylar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Otomobil haberleri: Türkiye’de en çok satan otomobiller hangi marka kaç adet satıldı?
Arşiv

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Nisan ayının otomobil satışlarına göre verilerini duyurdu. İşte, bu verilere göre Türkiye'de en çok satılan modeller ve listeleri.

TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL MARKALARI NELER?

ODD'nin araştırmasına göre Nisan 2022'de 45.564 adet otomobil satışı gerçekleştirildi. Bu satış miktarı, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 5.8 düşük.

Bu rakamlara hafif ticari araçlar da eklendiğinde 60.035 adet satış gerçekleştiğini görüyoruz ki bu miktar, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4 daralma anlamına geliyor.

Son 10 yıllık verilere baktığımızda, otomobil satışlarının ortalamadan yüzde 5.1 düşük olduğuna tanıklık ediyoruz.

Nisan 2022'nin verilerinin gelmesiyle birlikte 2022 yılındaki otomobil ve hafif ticari araç satış sayısı, 212.085 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki satış sayısı 260.148'di.

NİSAN 2022'DE EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

  • 1. Renault: 8.953 satış

  • 2. Fiat: 8.703 satış

  • 3. Ford: 6.123 satış

  • 4. Volkswagen: 5.962 satış

  • 5. Toyota: 4.977 satış

  • 6. Hyundai: 4.354 satış

  • 7. Dacia: 2.179 satış

  • 8. Kia: 2.032 satış

  • 9. Honda: 1.875 satış

Otomobil fiyatlarını tırmandıran oyun: Bayiler ve fırsatçılar milyonlar kazanıyor
OYNAT 04:53
Otomobil fiyatlarını tırmandıran oyun: Bayiler ve fırsatçılar milyonlar kazanıyor
Türkiye'de otomobil fiyatları tarihte eşi görülmemiş günlere şahit oluyor. İkinci el fiyatları sıfırını geçerken, bayilerde araç bulmak neredeyse imkansız. Meşhur ikinci el araç alım satım sitelerinde ise liste fiyatından 50, 100, 200 hatta 1 milyon TL daha pahalı şekilde otomobil bulmak mümkün. Bayi ve fırsatçıların stok yaparak milyonlar kazandığı tezgah vatandaşı mağdur ediyor.
Sürücüler dikkat

Sürücüler dikkat

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak.
Aylık ücreti belli oldu

Aylık ücreti belli oldu

​WhatsApp'ta ücretli abonelik dönemi resmen başlıyor.
İlk başörtülü Vali Yiğitbaşı tarihe geçti: Erdoğana yıllar önce teşekkür ettiği görüntüler yeniden gündem oldu

​MSB: Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 10 terörist etkisiz.

​Merakla bekleniyordu: Marka marka liste açıklandı.

Fasulye ekerken öyle bir şeyle karşılaştı ki.

Hem doğaya hem de insana zararlı.

Hıdırellez dilekleri dalgıçlar tarafından görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.