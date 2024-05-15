Otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira ve motosikletlerin ücretleri 10 lira oldu. Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretleri de artırıldı. Yeni tarife gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı.

KGM tarafından ücretlerin düzenlenmesinin ardından, KGM ve YİD kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde oldu:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı. İstanbul- Ankara arasındaki Anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu.

Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı. (DHA)







