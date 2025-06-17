ÖTV değişikliği ile araç fiyatları nasıl şekillenecek? Fiyatlar artacak mı? İşte ÖTV düzenlemesinin detayları ve etkileri

21 maddelik yeni teklifin 14. maddesi, Cumhurbaşkanı'na tanınan yetkiyi genişleterek taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme imkanı sunuyor. Bu yetki, özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için daha detaylı ve esnek bir vergilendirme sisteminin önünü açacak ve piyasa koşullarına göre hızlı adaptasyon sağlayacak.





Tasarı, Meclis komisyonlarında görüşülmeye başlarken, otomotiv sektörü temsilcileri ve tüketiciler, bu köklü değişikliklerin piyasaya yansımalarını ve nihai etkilerini merakla bekliyor. Düzenlemenin, araç fiyatlarında dengeyi sağlayarak daha erişilebilir bir otomobil piyasası yaratıp yaratmayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.





YÜZDE 80 ÖTVNİN ALTINDA MODEL KALMADI

Gelinen noktada, Türkiyede satılan tüm içten yanmalı motora sahip araçlar yüzde 80 ve üzeri ÖTV dilimlerinde yer alıyor. Yüzde 45, 50, 60 ve 70 ÖTV dilimlerinde ise son 18 aydır hiç bir araç bulunmuyor. Dolayısı ile, yasa teklifinde belirlenen en düşük ÖTV oranının yüzde 80 olması, aslında fiilen gerçekleşen bir durumun, eğer teklif meclisten geçerse, resmileşmesi olarak da nitelendirilebilir.





Ayrıca, uzun zamandır hem sektörde hem de tüketici nezdinde talep edilen matrah güncellemesinin de anlamı ortadan kalmış oluyor. Çünkü, yüzde 45, 50, 60 ve 70 ÖTV dilimlerinin tarihe karışacak olması, yapılacak bir matrah güncellemesinin araçların ÖTV oranının etkilememesine ve fiyatlarda da düşüşe yol açmayacağını bizlere anlatıyor.

HİBRİTLERDE TABLO DEĞİŞTİ Mİ?

Teklifte yer alan maddelerde, "elektrik motoru da olanlardan elektrikli motor gücü 50 kWı geçip motor silindir hacmi 1800 cm³ü geçmeyenler" kategorisine giren hibrit araçların ÖTV oranı da yüzde 80 olarak belirlenmiş durumda. Benzer şekilde, "elektrik motoru da olanlardan elektrikli motor gücü 100 kWı geçip motor silindir hacmi 2500 cm³ü geçmeyenler" kategorisine giren daha büyük motorlu hibrit araçların ÖTV oranının ise teklifte yüzde 150 olarak belirlendiği görülüyor.





Bu iki madde, her ne kadar hibrit araçlarda bir vergi artışı şeklinde yorumlansa da, Türkiyede söz konusu iki kategoriye giren hibrit araçların ÖTV oranları hali hazırda teklifte yer aldığı şekilde uygulanıyor. Dolayısı ile, bu koşulları sağlayan araçlarda herhangi bir vergisel değişiklik olmayacağı söylenebilir. Fakat, "elektrikli motor gücü 100 kWı geçip, motor silindir hacmi 2000 cm³-2500 cm³ arasında olanlar" kategorisine giren ve matrah değeri de 170 bin TLyi aşmayan hibrit araçların ÖTV oranı hali yüzde 130 olarak uygulanıyordu. Yasa teklifinde, bu kategoriye giren araçlara yönelik herhangi bir madde bulunmuyor.





Bu kapsamda, söz konusu gruba giren hibrit araçların yeni dönemde "motor silindir hacmi 2500 cm³ü geçmeyenler" şeklinde değerlendirilip, ÖTV oranının da yüzde 150ye çıkacağı öngörülebilir.





ELEKTRİKLİLERDE ÖTV YÜZDE 10'DA KALDI

Mecliste sunulan yasa teklifinin elektrikli araçların fiyatlarını nasıl etkileyeceği de bir başka merak konusu. Kasım 2022de yapılan düzenleme ile, motor gücü 160 kWı geçmeyen elektrikli araçların ÖTV oranı yüzde 10a kadar düştü. Sonrasında yapılan matrah düzenlemeleri, yerli otomobil Togg dahil onlarca elektrikli otomobilin fiyatının artmasına rağmen yüzde 10 ÖTV diliminde kalmasını sağladı. Elektrikli otomobillerde en yüksek ÖTV oranı ise yüzde 60 şeklinde uygulanıyor. Yasa teklifinde yer alan yeni ÖTV oranları ile matrah değerleri ise yüzde elektrikli otomobilleri kapsamıyor.





PLUG-IN HİBRİTLERDE ÖTV DEĞİŞMEDİ

Aynı şekilde, plug-in, yani şarj edilebilir hibrit araçların ÖTV oranları da dizel, benzinli, hibrit gibi güç seçeneklerinden daha farklı oranlarda uygulanıyor. Temmuz 2024te yapılan düzenleme ile, bataryası dışarından şarj edilebilen ve aynı zamanda içten yanmalı motora sahip bu otomobillerde ÖTV oranları yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak belirlendi.





Bu düzenleme öncesinde Türkiyede satılan tüm plug-in hibrit otomobillere en düşük yüzde 80 oranında ÖTV uygulanıyordu. Dolayısı ile, yasa teklifinin bu gruba giren araçları da kapsamadığını belirtmek gerek.





BATARYA VE MENZİLE GÖRE ORANLAR BELİRLENECEK

Öte yandan, teklife göre, 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan taşıtların, motor silindir hacmi, menzilleri ve batarya kapasiteleri itibarıyla farklı oranlar belirlenmesinin de önü açılıyor. Yasa teklifinin bu maddesine gerekçe olarak, taşıtların sınıflandırılmasında ve vergilendirilmesinde teknolojik gelişmeler ve çevresel faktörlerin daha etkin şekilde dikkate alınabilmesi gösteriliyor. Bu kapsamda, otomobillerin silindir hacimleri, elektrikli motor gücü ve fiyatlarına göre şekillenen mevcut ÖTV sisteminin de ileriki dönemde yenileneceği anlaşılıyor.



