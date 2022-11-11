Matrah nedir, otomobilde matrah düzenlemesi ne demek? Matrah artırımı ne anlama gelir?

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

Enflasyonun ne zaman düşecek?

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe görüşmeleri sürerken, Bakan Nureddin Nebati, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

NTV'de yer alan habere göre Bakan Nebati, hükümetin faiz politikasına ilişkin, "Diğer ülkeler gibi faizleri artırsaydık büyümemiz duracak istihdam azalacaktı. Bu ülkenin potansiyelini sınırlamayı istemedik" dedi.

"Enflasyona kimseyi ezdirmedik" diyen Bakan Nebati, "İstihdam olsun, alım gücü iyileştirmesi olsun gerekli politikaları uyguladık. Önümüzdeki dönemde de bu kararlı politikaları uygulayacağımızdan halkımız emin olsun" diye konuştu.

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Enflasyonun ne zaman düşeceği sorusuna ise "Önümüzdeki dönemde iyileştirmeler her türlü alanda rakamlara yansıyacaktır. Baz etkisiyle de olsa enflasyon Aralık ayı itibariyle düşüşe geçecektir" dedi.

Otomobilde ÖTV indirimi olacak mı?

Bakan Nebati, otomobilde ÖTV indirimi olacak mı sorusuna, "Otomobilde ÖTV indirimi yok. Matrah düzenlemesi üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Matrah artırımı nedir?

Matrah artırımı, işletme veya şirketlerin ek bir vergi ödeyerek vergi incelemelerinden muaf tutulmasıdır. Bu yılın ocak ayında binek otomobillerin motor silindir hacmi dikkate alınarak özel tüketim vergisi (ÖTV) oranlarının esas matrah eşiklerinde değişikliğe gidilmişti.

Buna göre önceden 3 vergi dilimi üzerinden ÖTV hesaplanırken bunlara yüzde 60 ve 70'lik dilimler eklenerek 5'e çıkarıldı.

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Yüzde 45’lik ÖTV oranı için geçerli olan 92 bin TL matrah, ÖTV düzenlemesi sonrasında 120 bin TL’ye yükseltildi. Matrahı 92 bin ile 150 bin TL arasında olan modeller için geçerli olan yüzde 50 vergi dilimi, düzenleme ile 120 bin ile 150 bin arasına çıkarıldı. Yüzde 80’lik vergi dilimi içinse 150 bin TL olan matrah sınırı 200 bin TL ve üzeri olacak şekilde güncellendi.

Yapılan güncelleme ile 2022 yılında geçerli olacak ÖTV oranları şu şekilde belirlenmişti;

1600 cm3’e kadar araçlar için, matrahı 120 bin TL’yi aşmayan araçlar için ÖTV oranı yüzde 45; 120 bin-150 bin TL arası yüzde 50, 150 bin-175 bin TL arası yüzde 60, 175 bin-200 bin TL arası yüzde 70, diğer araçlar için yüzde 80.

Araç matrah fiyatı nedir? KDV ve ÖTV oranları nasıl hesaplanıyor?

Matrahı yani vergilerin uygulanmadığı fiyatı 120 bin lirayı aşmayan otomobiller için yüzde 45'lik ÖTV uygulanıyor.

Buna göre matrahı 120 bin TL olan bir araaca 54 bin TL'lik ÖTV ekleniyor ve 174 bin TL'ye çıkıyor.

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Araçlara ÖTV eklendikten sonra yüzde 18'lik KDV oranı hesaplanıyor.

Motosikletlerde matrah

Motor silindir hacmi 250 cm3’ün altında olan motosikletlerde ÖTV oranı yüzde 8, 250 cm3’ün üzerinde olan motosikletler yüzde 37.

Elektrikli araçlarda matrah

Motor gücü 85 kW’ı aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı yüzde 10, 85 kW- 120 kW arası elektrikli araçlarda yüzde 25, 120 kW üzeri elektrikli araçlarda yüzde 60.

Yine ODD verilerine göre elektrikli araçlarda da satışların büyük çoğunluğu yüzde 60'lık dilimde gerçekleşiyor.