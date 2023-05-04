Milletvekili ve cumhurbaşkanı adayını seçmek için 14 Mayıs Pazar günü 60 milyon 904 bin 499 seçmen yurtiçinde sandık başına gidecek. Seçim 2023 için geri sayım sürerken gözler oy kullanacak vatandaşlar bazı detayları araştırmaya başladı. YSK tarafından yayınlanan 2023 seçim takvimine göre 7 Mayıs 2023 Pazar gününe kadar seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Peki, oy kullanmak için yeni kimlik şart mı? Eski kimlik ve nüfus cüzdanı ile oy kullanılır mı?