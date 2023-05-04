Seçmen kağıtları
4 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayım devam ederken merak edilen konulardan biri de seçmen kağıdı olmadan oy kullanılıp kullanılmayacağı oldu. Seçmen kağıdı göstermek zorunlu mu?
SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?
Seçimlerde seçmen kağıdının bulundurulması zorunlu değildir. Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanmak mümkün olacak. 14 Mayıs seçimlerinde yanınızda T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli bir belge olması yeterlidir.
14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlar, seçmen kağıdı olmadan oy verebilecek.
Ancak oy kullanabilmek için T.C Kimlik Numaralı; T.C Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belge oy verecek kişinin yanında olması gerekir.