Yerel seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Seçim sonuçları, YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılması sonra açıklanmaya başlanacak. Yeniden Refah Partisi ülke genelinde kendi adayları ile belediye seçimlerine giriyor. Milletvekili seçiminde sürpriz oy oranı ile sandıktan çıkan YRP, yerel seçim sonuçları 2024 ile ne kadar, kaç belediye kazanacağı merak konusu. Vatandaşlar seçim 2024 sonuçları açıklanır açıklanmaz, Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı belediyeler hangileri, YRP 31 Mart seçimlerinde hangi belediyeleri kazandı? Erbakan’ın partisi büyükşehir belediyesi kazandı mı, Yeniden Refah'ın kazandığı il, ilçe belediye hangisi? gibi soruların cevabını arayacak.