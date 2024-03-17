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2024 yerel seçimleri için takvim işliyor: YSK il il açıkladı! İşte oy verme saatleri

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçim takvimi uyarınca seçime ilişkin süreç işliyor. 21 Mart Perşembe günü propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları başlayacak. Seçmenler bir yandan da oy verme saatlerini merak ediyor. Peki oylar saat kaçta verilmeye başlanılacak? Oy verme saat kaçta başlayıp kaçta bitecek

09:02 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 09:04 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
oy verme saatleri
oy verme saatleri
31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine sayılı günler kaldı.
için oy kullanacak vatandaşları bir yandan da oy verme saatlerini sorguluyor. Peki oy verme saat kaçta başlayacak? Oy verme işlemi kaçta son erecek? İşte detaylar.

Hangi ilde oy verme saat kaçta başlayacak?

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat öne çekti. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Diğer illerde oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.


Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı belediyeler | 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları
Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı belediyeler | 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları

Yerel seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanacak. Seçim sonuçları, YSK tarafından seçim yasaklarının kaldırılması sonra açıklanmaya başlanacak. Yeniden Refah Partisi ülke genelinde kendi adayları ile belediye seçimlerine giriyor. Milletvekili seçiminde sürpriz oy oranı ile sandıktan çıkan YRP, yerel seçim sonuçları 2024 ile ne kadar, kaç belediye kazanacağı merak konusu. Vatandaşlar seçim 2024 sonuçları açıklanır açıklanmaz, Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı belediyeler hangileri, YRP 31 Mart seçimlerinde hangi belediyeleri kazandı? Erbakan’ın partisi büyükşehir belediyesi kazandı mı, Yeniden Refah'ın kazandığı il, ilçe belediye hangisi? gibi soruların cevabını arayacak.


#oy verme saatleri
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