ÖGG sonuç ekranı
Özel Güvenlik
105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından, adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM)
belirlediği sınav takvimine göre,
sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde başarıyla tamamlandı. Sınava katılan adaylar, şimdi sonuçların duyurulmasını büyük bir merakla bekliyor.
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirme sonrası
ÖGG
sınav sonuçları
17 Kasım 2023
tarihinde ilan edilecek
ÖGG SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
ÖGG SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ
Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı
17 Aralık 2023
Pazar günü uygulanacak.
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23 dakika önce