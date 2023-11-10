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Özel Güvenlik sınav sonuçları 2023 için EGM'den sonuç duyurusu bekleniyor

21 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından adaylar, heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen sınav takvimine göre, sınava katılan adaylar şimdi sonuçların duyurulmasını büyük bir merakla bekliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak?

15:03 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
ÖGG sonuç ekranı

ÖGG sonuç ekranı

Özel Güvenlik
105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın ardından, adaylar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi beklemeye başladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM)
belirlediği sınav takvimine göre,
sınavı 21 Ekim 2023 tarihinde başarıyla tamamlandı. Sınava katılan adaylar, şimdi sonuçların duyurulmasını büyük bir merakla bekliyor.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacak. Değerlendirmeher bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacak. Yapılan değerlendirme sonrası
ÖGG
sınav sonuçları
17 Kasım 2023
tarihinde ilan edilecek

ÖGG SINAV TARİHLERİ TAKVİMİ

Özel Güvenlik 106. Temel Eğitim ve 82. Yenileme Eğitim Sınavı
17 Aralık 2023
Pazar günü uygulanacak.


#ögg
#özel güvenlik görevlisi
#egm
#ögg sonuç
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