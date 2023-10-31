Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı 21 Ekim 2023 Cumartesi günü saat 10.00'da Türkiye genelindeki 81 il ve 921 ilçedeki sınav merkezlerinde yapıldı. Sınavda binlerce aday ter döktü. Sınavda başarılı olan adaylar, özel güvenlik görevlisi olarak görev yapabilecek. Sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından, başarılı olan adaylara özel güvenlik kimlik kartları verilecek.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel Güvenlik 105. Temel Eğitim ve 81. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 17 Kasım 2023 itibariyle adayların erişime açılacak. Konuyla ilgili resmi açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak.

ÖGG sonuçları nasıl, nereden sorgulanır?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

ÖGG sonuçlarına nasıl itiraz edilir?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

ÖGG sınavından kaç puan alan geçer?

Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.



