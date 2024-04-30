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Türk vatandaşından ‘milliyet farkı’ adı altında ücret temin eden hoteller ortaya çıkıyor: Bakanlık müşterisinden ekstra 450 Euro alan Royal Holiday Palace’a da ceza kesti

‘Milliyet farkı’ denilerek Türk müşterilerinden ekstra ücret alan hoteller bir bir ortaya çıkıyor. Antalya’da 3 günlük tatil yapan H.D., Royal Holiday Palace isimli hotelde kendisinden ‘milliyet farkı’ denilerek 450 Euro ücret alındığını sosyal medyada paylaştı. Edinilen bilgiye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Royal Holiday Palace’a inceleme başlattı. İncelemenin sonucunda hotele para cezası kesildi ve müşteriye ödediği fark iade edildi. Geçtiğimiz günlerde de Limak Lara Deluxe adındaki hotele yabancı internet sitesi üzerinden rezervasyon yapan Türk vatandaşından, ‘milliyet farkı’ adı altında 120 Euro ücret alındığı ortaya çıkmıştı. Hotele 54 bin lira para cezası kesildi ve müşteriden alınan ücret iade edildi.

Şefika Nur Çiftçi
22:07 - 30/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Bakanlık peşlerine düştü: Türk vatandaşından ekstra ücret alan hotellere ceza kesildi
Bakanlık peşlerine düştü: Türk vatandaşından ekstra ücret alan hotellere ceza kesildi

Antalya’da Türk vatandaşından ‘milliyet farkı’ denilerek ekstra ücret alan Limak Lara Deluxe Hotel’in ardından Royal Holiday Palace adındaki hotel de aynı olay ile gündeme geldi.



Sosyal medya platformu X’te ‘denetle.com’ isimli hesap ile faturasını paylaşan H.D., 19-22 Nisan tarihleri arasında konakladığı Royal Holiday Palace’a ‘milliyet farkı’ adı altında 450 Euro ödediğini paylaştı.



Ceza kesildi ücret iade edildi


Edinilen bilgiye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Royal Holiday Palace isimli hotele başlattığı inceleme sonucunda, hotele para cezası kesildi ve müşteriye parası iade edildi.




Ne olmuştu?


Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki Limak Lara Hotel Deluxe’ün daha ucuz olması nedeniyle İngiltere merkezli bir siteden rezervasyon yaptıran bir kişiden, 'milliyet farkı ücreti' adı altında ekstra para aldığı ortaya çıktı.


Olay sosyal medyada infial yaratınca Kültür ve Turizm Bakanlığı derhal harekete geçmiş ve otelden resmi savunma istenip, denetim için kontrolör görevlendirildi.



Yaşananların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.


Bakan Ersoy, konu ile ilgili denetimlerin tamamlandığını duyurdu ve otele 54 bin lira ceza kesildiğini söyledi.




#Hotel
#Antalya
#Milliyet farkı
#Limak Lara Deluxe
#Royal Holiday Palace
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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