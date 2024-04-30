Turizm Bakanlığı Türk müşterisinden 'milliyet farkı' denilerek ekstra 450 Euro alan ünlü bir hotele daha ceza kesti

Antalya’da Türk vatandaşından ‘milliyet farkı’ denilerek ekstra ücret alan Limak Lara Deluxe Hotel’in ardından Royal Holiday Palace adındaki hotel de aynı olay ile gündeme geldi.









Sosyal medya platformu X’te ‘denetle.com’ isimli hesap ile faturasını paylaşan H.D., 19-22 Nisan tarihleri arasında konakladığı Royal Holiday Palace’a ‘milliyet farkı’ adı altında 450 Euro ödediğini paylaştı.









Ceza kesildi ücret iade edildi





Edinilen bilgiye göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Royal Holiday Palace isimli hotele başlattığı inceleme sonucunda, hotele para cezası kesildi ve müşteriye parası iade edildi.













Ne olmuştu?





Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki Limak Lara Hotel Deluxe’ün daha ucuz olması nedeniyle İngiltere merkezli bir siteden rezervasyon yaptıran bir kişiden, 'milliyet farkı ücreti' adı altında ekstra para aldığı ortaya çıktı.





Olay sosyal medyada infial yaratınca Kültür ve Turizm Bakanlığı derhal harekete geçmiş ve otelden resmi savunma istenip, denetim için kontrolör görevlendirildi.









Yaşananların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.





Bakan Ersoy, konu ile ilgili denetimlerin tamamlandığını duyurdu ve otele 54 bin lira ceza kesildiğini söyledi.











