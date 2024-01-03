MEHMET ŞİMŞEK ENFLASYONU DEĞERLENDİ:2024 HEDEFLERİMİZE UYUMLU
"Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimizle uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."
ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI
Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ
Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 2,93, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 64,77 oldu.
6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57
Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57
Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
Memur zammı: Yüzde 49,25
ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MEMUR ZAM ORANLARI TABLOSU
Mevcut maaş: 32.451,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.433,12
Mevcut maaş: 22.938,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 34.234,97
Mevcut maaş: 29.538,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.085,47
Mevcut maaş: 26.654,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.781,10
Mevcut maaş: 32.626,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.694,31
Mevcut maaş: 29.525,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.066,06
Mevcut maaş: 54.959,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 82.026,31
Mevcut maaş: 26.440,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.461,70
Mevcut maaş: 33.122,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 49.434,59
Mevcut maaş: 23.538,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 35.130,47
Mevcut maaş: 48.124,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 71.825,07
Mevcut maaş: 31.763,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.406,28
Mevcut maaş: 27.620,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 41.222,85
Mevcut maaş: 31.562,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.106,29
Not: Eş ve 2 çocuk dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI VE YENİ ZAMLI MAAŞLAR TABLOSU
Mevcut maaş: 35.911,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 53.597,54
Mevcut maaş: 31.783,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.437,25
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Mevcut maaş: 12.062,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.003,28
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Mevcut maaş: 20.871,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 31.150,34
Mevcut maaş: 15.188,75
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.669,21
Mevcut maaş: 14.935,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.290,49
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Mevcut maaş: 14.810,00
Mevcut maaş: 10.632,50
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.869,01
Mevcut maaş: 25.906,25
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 38.665,08
Mevcut maaş: 28.350,00
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Mevcut maaş: 14.810,00
Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93
Kıdem tazminatı tavan tutarı arttı
Memur maaşına bağlı olarak maaşı etkilenen kesimler var. Kıdem tazminatı tavanı tutarı belli oluyor demiştik. Şu anda 23 bin 448 lira, yüzde 49,25 oranında artacak. Bunları söylüyoruz fakat memur maaş katsayısı belirleniyor ve buralarda küçük sapmalar olabilir. Yani kıdem tazminatı tavan tutarı arttı.
Tıbbı Sekreterler, İlk ve Acil Yardım, Laboratuvar, Röntgencilerin maaş hesaplaması
Sağlık Teknikeri ve emekli Sağlık Teknikeri, bugün açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte maaşlarına yapılan zammı araştırıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor.
Sağlık Teknikeri maaşı 2023 verilerine göre ortalama 16.100 TL civarındadır.
En Düşük Sağlık Teknikeri Maaşı 14.700 TL
Ortalama Sağlık Teknikeri Maaşı 16.100 TL
En Yüksek Sağlık Teknikeri Maaşı 17.900 TL
65 yaş aylığı, evde bakım aylığı ve engelli aylıkları da arttı
İkincisi 65 yaş aylığı alanlar yani şu anda 65 yaş aylığı 2 bin 348 lira. Dolayısıyla bu da yine yüzde 49,25 oranında arttı. Kabaca bin 125 lira arttığında 3 bin 475 lira seviyelerine çıktı. Evde bakım maaşı alan 569 bin vatandaşımız var. O da biliyorsunuz 5 bin 97 liraydı. Yani bu rakamla birlikte yaklaşık olarak bu da 7 bin 500 seviyelerine çıktı. Engelli aylıkları yüzde 40 ile 69 arasında olan bin 874 liraydı. O da 2 bin 700 lira seviyelerine çıkıcak. Yüzde 70 üzeri alanlar 2 bin 811 lira alıyorlardı, 4 bin 200 seviyelerine çıkacak.
UZMAN DEĞERLENDİRMESİ
TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;
Yüzde 2,98 aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 oldu. Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Dolayısıyla ikisinin aritmetik olarak toplanmıyor bunlar çarpımı sonucu çıkan rakam yüzde 49,25.