Memur, SSK ve Bağkur emeklisi zam oranı ve yeni zamlı maaşı belli oldu. Çalışan memur maaşları da yüzdelik zam oranları da netleşti. Memur ve memur emeklisinin 2024 ve 2025'teki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine göre bu yılın ilk yarısı için yüzde 15 ve enflasyon farklarından oluşan artış yapılacak. İşte memur ve emekli maaşı zam oranları.

MEHMET ŞİMŞEK ENFLASYONU DEĞERLENDİ:2024 HEDEFLERİMİZE UYUMLU

Aralık ayı enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , enflasyonda yıllıklandırılmış çekirdek göstergelerin 2024 hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirterek, "Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

"Yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler 2024 hedefimizle uyumlu seyrine devam ediyor. Büyüme ve cari açığın hedeflerimizle uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir. 2024 yılında da başta enflasyon olmak üzere programımızın hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 2,93, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 64,77 oldu.

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57

Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57

Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78

Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15

Memur zammı: Yüzde 49,25

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI VE MEMUR ZAM ORANLARI TABLOSU

Şube müdürü (Lisans) 1/4

Mevcut maaş: 32.451,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.433,12

Memur (Lisans) 9/1

Mevcut maaş: 22.938,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 34.234,97

Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 29.538,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.085,47

Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 26.654,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.781,10

Başkomiser 3/1

Mevcut maaş: 32.626,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 48.694,31

Polis memuru 8/1

Mevcut maaş: 29.525,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 44.066,06

Uzman doktor 1/4

Mevcut maaş: 54.959,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 82.026,31

Hemşire (Lisans) 5/1

Mevcut maaş: 26.440,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 39.461,70

Mühendis 1/4

Mevcut maaş: 33.122,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 49.434,59

Teknisyen (Lise) 11/1

Mevcut maaş: 23.538,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 35.130,47

Profesör 1/4

Mevcut maaş: 48.124,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 71.825,07

Araştırma görevlisi 7/1

Mevcut maaş: 31.763,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.406,28

Vaiz 1/4

Mevcut maaş: 27.620,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 41.222,85

Avukat 1/4

Mevcut maaş: 31.562,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.106,29

Not: Eş ve 2 çocuk dahil.

MEMUR EMEKLİLERİ ZAM ORANI VE YENİ ZAMLI MAAŞLAR TABLOSU

Müsteşar (1/1)

Mevcut maaş: 35.911,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 53.597,54

Genel müdür (1/1)

Mevcut maaş: 31.783,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 47.437,25

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Memur (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 12.062,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 18.003,28

Öğretmen (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Mevcut maaş: 20.871,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 31.150,34

Başkomiser (1/4)

Mevcut maaş: 15.188,75

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.669,21

Polis memuru (1/4)

Mevcut maaş: 14.935,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.290,49

Hemşire (Lisans - 1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Mühendis (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93



Teknisyen (Lise -1/4)

Mevcut maaş: 10.632,50

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 15.869,01

Pratisyen hekim (1/4)

Mevcut maaş: 25.906,25

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 38.665,08

Profesör (1/4)

Mevcut maaş: 28.350,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 42.312,38



İmam-hatip

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Avukat (1/4)

Mevcut maaş: 14.810,00

Yüzde 49.25 zamlı maaş: 22.103,93

Kıdem tazminatı tavan tutarı arttı

Memur maaşına bağlı olarak maaşı etkilenen kesimler var. Kıdem tazminatı tavanı tutarı belli oluyor demiştik. Şu anda 23 bin 448 lira, yüzde 49,25 oranında artacak. Bunları söylüyoruz fakat memur maaş katsayısı belirleniyor ve buralarda küçük sapmalar olabilir. Yani kıdem tazminatı tavan tutarı arttı.

Tıbbı Sekreterler, İlk ve Acil Yardım, Laboratuvar, Röntgencilerin maaş hesaplaması

Sağlık Teknikeri ve emekli Sağlık Teknikeri, bugün açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte maaşlarına yapılan zammı araştırıyor. Memur maaşları ile memur emekli aylıklarındaki artış ise toplu sözleşmeye göre yapılıyor.

Sağlık Teknikeri maaşı 2023 verilerine göre ortalama 16.100 TL civarındadır.

En Düşük Sağlık Teknikeri Maaşı 14.700 TL

Ortalama Sağlık Teknikeri Maaşı 16.100 TL

En Yüksek Sağlık Teknikeri Maaşı 17.900 TL

65 yaş aylığı, evde bakım aylığı ve engelli aylıkları da arttı

İkincisi 65 yaş aylığı alanlar yani şu anda 65 yaş aylığı 2 bin 348 lira. Dolayısıyla bu da yine yüzde 49,25 oranında arttı. Kabaca bin 125 lira arttığında 3 bin 475 lira seviyelerine çıktı. Evde bakım maaşı alan 569 bin vatandaşımız var. O da biliyorsunuz 5 bin 97 liraydı. Yani bu rakamla birlikte yaklaşık olarak bu da 7 bin 500 seviyelerine çıktı. Engelli aylıkları yüzde 40 ile 69 arasında olan bin 874 liraydı. O da 2 bin 700 lira seviyelerine çıkıcak. Yüzde 70 üzeri alanlar 2 bin 811 lira alıyorlardı, 4 bin 200 seviyelerine çıkacak.

UZMAN DEĞERLENDİRMESİ

TRT Haber'de maaş artışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

Yüzde 2,98 aylık enflasyon ile birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı dahil aylık artışları yüzde 49,25 oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin ise yüzde 37,57 oldu. Memurlardaki bu yüzde 49,25'lik oranın yüzde 15'lik kısmı ocak zammı. Yüzde 29,78'de enflasyon farkından gelen artış. Dolayısıyla ikisinin aritmetik olarak toplanmıyor bunlar çarpımı sonucu çıkan rakam yüzde 49,25.







