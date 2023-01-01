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2024 memur zammı yüzde 50'ye yaklaşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklisinin 2024 zammı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakanı Işıkhan, yılbaşında yapılacak memur zammı yaklaşık yüzde 50 olacağını söyledi. Bu durumda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşte Bakan'ın 2024 memur zammı ve emekli maaşı açıklaması.

16:50 . 19/09/2023 Salı
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50 olacak. Memur maaşlarına dikkati çeken Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik çalışmaların devam ettiğine vurgu yaptı.


2024'te en düşük memur maaşı ve memur zammı ne kadar olacak?


Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz emekli için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır." dedi.


Emekli maaşıyla ilgili de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Işıkhan, "Çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır. İktidarımız boyunca emeklilerimizi, işçilerimizi, memurlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da aynı anlayışla devam edeceğiz." diye konuştu.


"1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işlemi yapıldı"


EYT kapsamında 1 milyon 899 bin kişinin emeklilik işleminin yapıldığını söyleyen Işıkhan, maaşı henüz bağlanmayan EYT'lilerin yıl sonuna kalmadan haklarına kavuşacağını belirtti.


Seçim vaatleri kapsamında da pek çok düzenlemenin peyderpey hayata geçeceğini belirten Işıkhan, şöyle devam etti:


"BAĞ-KUR prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. 1 milyon BAĞ-KUR'lumuzu kapsayacak. Aile Koruma Kalkanı kapsamında her ailede en az bir kişinin, gençler öncelikli olmak üzere çalışması, belirli süreyle sigorta primlerinin tamamının karşılanması sağlanacak. Ev kadınlarına isteğe bağlı sigorta kapsamında prim desteği verilecek."

Bakan Işıkhan, birinci dereceye ulaşmış tüm devlet memurlarına 3600 ek gösterge verileceğini de hatırlattı. Yaşlı bakım sigortasının da hayata geçirilecek düzenlemelerden olduğunu belirtti.




#Vedat Işıkhan
#SSK
#memur
#emekli
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