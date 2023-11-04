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Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde doğdu. 24., 25., 26., 27., ve 28. dönem Manisa milletvekili olarak Meclis’e girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran 2015 tarihinden 3 Haziran 2023 tarihine kadar Grup Başkanvekilliği görevini sürdürdü. 3 Haziran 2023 tarihinde ise Grup Başkanı olarak seçildi. Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısına aday olarak çıktı. Peki Özgür Özel kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Özgür Özel’in hayatı ve biyografisi.

23:46 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 23:55 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Özgür Özel kimdir, hayatı, biyografisi

Özgür Özel kimdir, hayatı, biyografisi

Özgür Özel’in kim olduğun genel başkanlık yerişi için
'nun karşısına çıkmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında. Peki, Özgür Özel kimdir, hangi görevlerde yer aldı?

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da Talat ve Şükran çiftinin çocuğu olarak doğdu ve ilköğretimini
Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimine İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinde başladı, son yılında Manisa Lisesine geçip oradan mezun oldu. Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesinde tamamlamasının ardından 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Özgür Özel'in mesleği nedir?

Üniversiteden mezun oluşunun ardından Özel, 2011 yılına yapılan seçimlerde milletvekili seçilene kadar serbest eczacılık mesleğini sürdürdü. 2007 yılından sonra Türk Eczacıları Birliğinde (TEB) yönetim kurulu üyeliği, sayman ve iki dönem genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

Ayrıca eczacılık kariyeri boyunca 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği görevini üstlendi. Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulundu.

Özgür Özel siyasi kariyeri

Özel, 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. İlk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 2014 yerel seçimlerinde tekrar aynı partiden Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı oldu fakat yine seçilemedi.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi. 18. Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kurultayı'nda CHP parti meclisi üyesi seçildi. Milletvekilliği döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Sağlık Komisyonu ve CHP Cezaevleri İnceleme Komisyonu üyesi oldu. 24 Haziran 2015 tarihinde CHP grup başkanvekilliği görevine seçildi.

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