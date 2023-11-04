Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası'nın yeni başkanı olarak atandı. Hafize Gaye Erkan, 1982 yılında dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'nden ikincilik ile mezun olan Hafize Gaye Erkan, First Republic Bank'da yönetici olarak çalışmaya başladı. Bankada başarılı bir kariyere imza attı ve bankanın fonlarının yaklaşık 10 kata kadar büyümesinde geniş rol oynadı. Bu sayede bankanın tepe yöneticilerinden biri konumuna geldi. Erkan ayrıca ABD merkezli mücevher şirketi Tiffany & Co.'da iki yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı, halen daha küresel finans danışmanlığı şirketi Marsh McLennan'da yönetim kurulu üyesi olarak yer almaktadır. Peki Hafize Gaye Erkan nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte Hafize Gaye Erkan hayatı ve biyografisi.